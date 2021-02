Krajniak posiela do zariadení sociálnych služieb kyslíkové prístroje

Bratislava 5. februára (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) posiela do zariadení sociálnych služieb (ZSS) v rámci celého Slovenska kyslíkové prístroje. Rezort práce ich bude prideľovať či presúvať zariadeniam podľa toho, kde ich budú najviac potrebovať. Kyslíkové generátory pomáhajú pri boji s ochorením COVID-19. Prvá dodávka prišla v piatok, obsahuje 60 kusov generátorov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR si ich prenajíma, takže budú k dispozícii prakticky na neobmedzenú dobu počas celej doby pandémie nového koronavírusu.



Prenájom jedného kyslíkového koncentrátora stojí rezort práce dve eurá denne. ZSS si ich budú môcť od vyšších územných celkov (VÚC) požičať bezplatne. "Ak lekár, ktorý sa stará o chorého klienta v zariadení sociálnych služieb, potvrdí, že klient potrebuje kyslík, zariadenie priamo požiada VÚC o prístroj a ten mu ho pridelí. V prípade, že budú niektorému kraju pre veľký záujem chýbať tieto kyslíkové zariadenia, vieme pružne reagovať a presunúť koncentrátor z iných VÚC, prípadne ich poskytneme z našej ministerskej rezervy," podotkol riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR Ján Hudák.



Kyslíkový koncentrátor oddeľuje z okolitého vzduchu kyslík a v určitom prietoku ho dodáva v rôznych koncentráciách. Naraz naň môžu byť napojení aj dvaja klienti. Jeho použitie je podľa slov rezortu jednoduché a obsluha nevyžaduje žiadne špeciálne školenie.



Za prenájom 60 kusov kyslíkových koncentrátorov zaplatilo ministerstvo 24.000 eur. Do konca februára MPSVR SR zabezpečí a rozdistribuuje ďalších 140 kyslíkových koncentrátorov v sume 34.000 eur.



Rezort práce zhrnul, že od začiatku pandémie do 18. januára 2021 poskytol ZSS 11.163.399 ochranných rúšok, 529.279 chirurgických rukavíc, 306.377 respirátorov, 24.560 ochranných okuliarov, 373.885 ochranných oblekov, 368.150 návlekov na obuv, 6766 ochranných štítov a 6695 litrov dezinfekcie. Materiálna pomoc prekročila 15 miliónov eur. Klientom ZSS prepláca aj vitamín D3 a opakovane v nich zabezpečuje testovanie.



Poskytovatelia sociálnych služieb môžu tiež žiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, ktorú rezort poskytol už 199 žiadateľom vo výške takmer 700.000 eur. Taktiež na mimoriadne odmeny pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb vyplatilo MPSVR SR dotáciu v sume 22.090.566 eur pre 29.983 zamestnancov, rozpočtovým opatrením bolo poskytnutých 2.864.119 eur štátnym centrám pre deti a rodinu.