Krajniak potvrdil Partilu ako jedného z kandidátov na šéfa školstva

Bratislava 23. septembra (TASR) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) potvrdil, že v užšom výbere kandidátov na ministra školstva je riaditeľ trebišovskej školy Slavomír Partila. Definitívny výber a rokovania s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou sú však podľa neho na premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO). Uviedol to vo štvrtkovej (22. 9.) diskusii TV Joj Na hrane.



V súvislosti so zvyšovaním cien energií Krajniak ubezpečil domácnosti, že vláda prijme opatrenia, aby nárast cien zvládli. Ocenil, ako rýchlo začal konať nový minister hospodárstva Karel Hirman. Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) vidí v Hirmanových krokoch kontinuitu. "Prichádza s riešeniami, ktoré boli pripravené," poznamenal.



Krajniak a Viskupič sa zhodli, že návrhy Európskej únie v súvislosti s energetickou krízou nie sú pre Slovensko výhodné. Ak k EÚ nepríde k dohode, Krajniak avizuje reguláciu cien energií. Hovorí tiež o energetických šekoch pre sociálnej najslabších alebo regulácii marží distribučných spoločností. Poukázal tiež na nový zákon o energetickej núdzi, ktorý umožní štátu v prípade núdze napríklad zakázať vývoz elektrickej energie. Viskupič s opatreniami súhlasí. Už len podľa neho treba nastaviť správne mierky.



Inflačnú pomoc by mal tvoriť 14. dôchodok. Podľa Krajniaka bude predstavovať 70 percent už vyplateného 13. dôchodku. Táto jednorazová pomoc sa má vyplácať v novembri, rozšírená má byť aj na ďalšie zraniteľné skupiny. Štát ju plánuje financovať z vyšších daní pre spoločnosti, ktoré fungujú na trhu na základe licencie od štátu.



Zákon o osobitnom odvode považuje Viskupič za zlé riešenie. Väčšina sektorov, napríklad telekomunikácie, podľa neho čiastočne prenesú vyššie daňové zaťaženie na zákazníkov. "S daňami treba niečo urobiť, ale tak, aby nestúplo celkové daňovo-odvodové zaťaženie," myslí si. Napríklad vyššiu daň z alkoholu by podľa neho malo doplniť zníženie DPH pre gastrosektor. Je tiež za zrušenie koncesionárskych poplatkov.



Úpravu paragrafu 363 chce hnutie Sme rodina podľa Krajniaka nechať na nového ministra spravodlivosti. Aktuálne návrhy v parlamente ich poslanci nepodporia.