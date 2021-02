Bratislava 28. februára (TASR) - Pracujúci ľudia v karanténe by mohli byť finančne odškodnení. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Minister verí, že by odškodnenie mohlo spolu s pandemickou PN vykryť úroveň čistej mzdy, a takisto dúfa, že to bude platiť už od pondelka 1. marca.