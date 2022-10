Krajniak: Pravdepodobne sa nevyčerpané eurofondy použijú na energošeky

Bratislava 19. októbra (TASR) - Najpravdepodobnejšie sa nevyčerpané eurofondy použijú na tzv. energošeky pre domácnosti. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v súvislosti so zámerom Európskej komisie (EK) umožniť Slovensku použiť 1,5 miliardy eur z nečerpaných eurofondov na zníženie vysokých cien energií.



"To, že EK schválila zámer, ešte neznamená, že zámer schváli Európsky parlament (EP). Dnes vieme, že zámer Slovenska má podporu EK, bude sa o tom rokovať v EP. Preto sme dnes už aj na rokovaní vlády o tejto otázke pomerne dlho diskutovali. Definitívnu podobu (riešenie) bude mať až vtedy, keď budeme vedieť, že návrh EP schválil, a keď budeme môcť z eurofondov tých 1,5 miliardy eur stiahnuť. Myslím si, že najpravdepodobnejšie, na čo sa to bude dať použiť, sú energošeky pre domácnosti. To je také najjednoduchšie, čo sa dá urobiť," spresnil.



Podľa svojich slov však minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR nevylučuje v súvislosti s energiami ani prípadný dočasný kurzarbeit. "Jednoduchšie tie peniaze na pomoc bude poslať takým spôsobom, že priamo znížime ceny energií. Však na tento účel to má byť určené," dodal Krajniak.