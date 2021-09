Krajniak: Preveríme, či je možné pýtať sa zamestnanca na očkovanie

Bratislava 27. septembra (TASR) – Problematika toho, či sa zamestnávateľ môže svojho zamestnanca pýtať, či je zaočkovaný, otestovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19, sa bude preverovať z právneho hľadiska. Avizoval to v pondelok po rokovaní tripartity minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Krajniak zdôraznil, že on aj hnutie Sme rodina je proti povinnému očkovaniu. Dodal však, že preverí, či je z právneho a ústavného hľadiska možné, aby zamestnávateľ u svojho zamestnanca zisťoval, či je zaočkovaný, otestovaný, prípadne prekonal ochorenie COVID-19. "Aby na základe toho mohol nastaviť nejaké proticovidové opatrenia vo svojej firme, to si myslíme, že je v poriadku," skonštatoval. Viacerí zamestnávatelia podľa jeho slov avizovali, že by na základe toho mohli vytvoriť pracovné skupiny.



Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský podotkol, že informácie o tom, či je človek na pracovisku zaočkovaný, otestovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19, sú súkromné dáta zdravotného charakteru zamestnanca, ku ktorým nemá zamestnávateľ oficiálne prístup. "Keď nám to zamestnanec ukáže, dobre, keď nám to neukáže, musíme žiť s tým a veriť mu, že to tak je, ako je," dodal.



Zamestnávatelia tak podľa viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislava Machunku požiadali, aby mali kompetenciu zisťovať, či je zamestnanec na pracovisku zaočkovaný alebo nie je.



Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová poznamenala, že je potrebné preskúmať, či je vyžadovanie týchto informácií právnym systémom umožnené. "Podľa môjho názoru na základe súčasného právneho stavu toto nie je možné, čiže asi sa budú hľadať riešenia, akým spôsobom by sa to dalo upraviť právne, aby mohol zamestnávateľ takúto informáciu vyžadovať," myslí si Uhlerová, ktorá však tejto požiadavke zamestnávateľov rozumie.



Machunka dal do pozornosti aj kompetenciu, ktorú majú v niektorých zahraničných firmách, a to vyžadovať očkovanie pri vstupe na pracovisko. Uhlerová v tejto súvislosti podotkla, že tu narážame na vážny ústavno-právny problém.



AZZZ ako problém vníma aj ustanovenie vyhlášky hlavného hygienika, ktoré definuje úzky kontakt aj na kontakt 15 minút v rámci interiéru v pozitívnou osobou. "Napríklad vo výrobnej hale by sa nám mohlo stať, že jeden nakazený nám pošle do karantény množstvo nezaočkovaných zamestnancov, ktorí v rámci výrobnej haly v interiéri s ním boli v kontakte, čo je v budúcnosti vážny problém. Tu prisľúbil minister isté zmeny," priblížil Machunka.