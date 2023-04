Krajniak: Problém životného minima nie je valorizácia, ale jeho suma

Bratislava 12. apríla (TASR) - Aktuálny výpočet valorizácie životného minima, ktoré sa po novom zvyšuje každý rok podľa vývoja nízkopríjmovej inflácie, je v poriadku a odráža realitu. Myslí si to dočasne poverený minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). K úprave výpočtu došlo tento rok.



"O čom má zmysel hovoriť je ani nie zmeniť výpočet, ale prípadne urobiť skokové navýšenie o nejakú pevnú sumu a potom pokračovať vo výpočte tak, ako je nastavený," uviedol šéf rezortu práce po stredajšom rokovaní vlády.



Reagoval tak na aktuálne vyjadrenia analytikov Národnej banky Slovenska (NBS). Náklady na život podľa nich v SR nemeriame dobre a aktuálny koncept životného minima neodráža reálne náklady slovenských domácností. Ako svoj príspevok do ďalšej diskusie navrhli novú metriku, tzv. ekonomické životné minimum. Nimi vypočítané sumy sú výrazne vyššie, ako aktuálne životné minimum. Dôležité je podľa nich zohľadniť aj regionálne rozdiely v nákladoch na život.



Suma životného minima je v súčasnosti 234 eur, od polovice tohto roka by sa mala zvýšiť o približne 12 %. Jeho prípadné výraznejšie navýšenie bude podľa Krajniaka závisieť od toho, ako sa rozhodne budúca vláda systém nastaviť a koľko na to vyčlení peňazí.



Samotné životné minimum sa podľa ministra nedá regionálne rozlíšiť. Tento problém sa však dá vyriešiť kombináciou dvoch opatrení, okrem životného minima aj príspevkom na bývanie.



Krajniak avizoval, že na najbližšej schôdzi Národnej rady (NR) SR bude poslanecký návrh, ktorý rozširuje príspevok na bývanie o ďalší okruh ľudí. Tento príspevok by mal byť podľa ministra do budúcnosti oddelený od hmotnej núdze, aby zahŕňal aj ďalších ľudí, ktorí sa pohybujú v pásme ohrozenia chudobou.



"Kombinácia týchto dvoch príspevkov, teda pomoci v hmotnej núdzi, ktorá je založená na výpočte životného minima, a príspevku na bývanie by mala pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Príspevok na bývanie by práve riešil regionálne rozdiely podľa toho, aké sú náklady na bývanie v jednotlivých regiónoch," doplnil Krajniak.