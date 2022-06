Krajniak rešpektuje rozhodnutie Čaputovej vetovať protiinflačný balík

Bratislava 8. júna (TASR) - Sme rodina rešpektuje rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej vetovať protiinflačný balík z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Uviedol to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) po rokovaní vlády. Nepovedal, ako bude Sme rodina postupovať pri opätovnom hlasovaní o balíku v Národnej rade (NR) SR. Pozrieť si chcú najskôr písomné odôvodnenie rozhodnutia prezidentky.



"Rešpektujeme to, prezidentka má na to právo," uviedol Krajniak. Samotný návrh balíka považuje za dobrý, vyzdvihol napríklad zvýšenie prídavku na dieťa. Doplnil, že v Sme rodina si ešte musia pozrieť aj písomné odôvodnenie prezidentky, keďže povedala, že vetuje len časť balíka. "Treba sa pozrieť na právnu formuláciu," dodal. Deklaroval záujem, aby pomoc ľuďom platila čo najskôr.



Prezidentka vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. protiinflačný balík. Vetuje ho vo všetkých častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd SR. Rozhodnutie prezidentky privítala Únia miest Slovenska i Združenie miest a obcí Slovenska.