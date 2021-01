Krajniak: Rezort práce pomáha postihnutým firmám najrýchlejšie

Bratislava 31. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pomáha firmám postihnutým pandémiou zo všetkých rezortov najrýchlejšie. Uviedol to v relácii TV Markíza Na telo šéf MPSVR Milan Krajniak (Sme rodina) v diskusii so svojim predchodcom Jánom Richterom z opozičného Smeru-SD.



"Jedna tretina zamestnancov má prácu iba preto, že MPSVR doručuje pomoc zo všetkých rezortov v tomto štáte najrýchlejšie a najdôslednejšie. Takisto 80.000 živnostníkov dostáva pravidelne pomoc," povedal Krajniak. Priemerná doba vyplatenia príspevku na udržanie pracovného miesta je podľa Krajniaka "niekoľko dní". Pripustil, že vyplatenie pomoci môže meškať, pretože žiadateľ meškal so žiadosťou. "Ak žiadosť niekto pošle 5. januára, tak jej vyplatenie ide samozrejme v poradí. My nevieme nikoho donútiť, aby poslal žiadosť o pomoc napríklad 11. novembra alebo 11. decembra," vysvetlil minister práce. Vyplácanie pomoci podľa jeho slov komplikuje aj skutočnosť, že 20 % úradov práce bolo zasiahnutých ochorením COVID-19 a ich pracovníci museli byť v karanténe.



Podľa Richtera koalícia nedostatočne a nie dosť rýchlo poskytuje pomoc podnikateľom postihnutých koronakrízou. "Mám konkrétny prípad, že človek, ktorý mal nedoplatok (na sociálnom poistení) roky dozadu, teraz nedostal podporu. My by sme nemali nechať potopiť ani takýchto živnostníkov a podnikateľov. Aj tým treba pomôcť, pretože za nimi sú ďalší ľudia - zamestnanci," upozornil Richter.



"To, čo chceme zmeniť je, že doteraz pomoc na podporu a udržanie pracovných miest mohli žiadať zamestnávatelia, ktorí mali človeka v pracovnom pomere do 2. septembra. Dnes sme už ďalej, ideme meniť kritériá tak, aby mohli (zamestnávatelia pomoc) žiadať na každého zamestnanca, ktorý bude od 4. januára v pracovnom pomere. Na takého (človeka) budú môcť (zamestnávatelia) žiadať pomoc, a samozrejme sa to bude týkať aj živnostníkov," avizoval Krajniak.



Podľa Krajniakových slov rezort práce do polovice januára poskytol pomoc 880 miliónov eur pre vyše 500.000 zamestnancov. Je to podľa neho 33-násobne viac ako pomoc na udržanie pracovného miesta vo výške 26 miliónov eur pre 4000 ľudí, ktorú poskytol počas finančnej krízy v roku 2008 rezort práce za vlády strany Smer-SD.



Richter kritizoval Krajniaka aj za novelu Zákonníka práce, ktorá sa týka tzv. gastrolístkov. "Myslím si, že v súčasnej dobe, keď trh práce má úplne iné problémy, otváranie témy gastrolístkov je absolútne scestné. Mohlo sa toto otvárať o rok, o dva, či o tri roky," povedal Richter.



Krajniak oponoval, že téma reformy gastrolístkov je v programovom vyhlásení vlády a je podľa neho správne, aby si ľudia mohli vybrať, či chcú od zamestnávateľa dostať gastrolístok alebo finančný príspevok. "Keď sme to sľúbili, tak to aj dodržíme," dodal minister práce.