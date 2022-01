Krajniak: Rodinné podniky sú výhodné pre ekonomiku, chcem ich podporiť

Dubnica nad Váhom 28. januára (TASR) – Získanie podrobnejších informácií o fungovaní rodinných podnikov bolo hlavným cieľom piatkovej návštevy ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) v rodinnej firme Matador Group v Dubnici nad Váhom.



V čase ekonomických kríz sú podľa neho rodinné podniky najstabilnejšie. Prepúšťajú menej ľudí, majitelia sú ochotní investovať do rozvoja a v záujme zachovania stability firmy sú dočasne ochotní uspokojiť sa aj s menším ziskom. „Sú výhodné pre ekonomiku každého štátu, preto ich chceme podporiť aj na Slovensku,“ priblížil Krajniak.



„V prvom polroku tohto roka pripravujeme novú legislatívu v oblasti podpory rodinných podnikov. Matador Group je jeden z najúspešnejších rodinných podnikov na Slovensku. Funguje už viac ako 100 rokov, v tejto rodinnej podobe od roku 1989. Dokázal prejsť zložitou transformáciou na domácom trhu a dnes je globálnou firmou,“ skonštatoval minister s tým, že s manažmentom spoločnosti preberali možnosti nastavenia legislatívy tak, aby na Slovensku bolo v budúcnosti viac takýchto podnikov.



Rodinných podnikov sú podľa neho na Slovensku desaťtisíce, no takých, ktoré sa prepracovali až do „prvej ligy“, je len o niečo viac ako desať. „Podmienky chceme nastaviť pre všetky, aj pre tie najmenšie firmy. Tak, aby sme čo najviac uľahčili ich fungovanie, aby z nich mohli vyrásť podobné firmy. Po prijatí legislatívy budú môcť žiadať o podporu od začiatku nového rozpočtového obdobia Európskej únie, predpokladám, že už od jesene tohto roka,“ doplnil minister.