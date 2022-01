Krajniak: Rokovania v tripartite sa nesú v konštruktívnej atmosfére

Bratislava 15. januára (TASR) – Zasadnutia tripartity sa nesú vo vecnej a konštruktívnej atmosfére. Z pravidelných stretnutí, ale aj z tých mimoriadnych, podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) je cítiť vzájomný rešpekt, pretože sociálni partneri si uvedomujú, že vláda, zamestnávatelia a zástupcovia zamestnancov môžu mať na niektoré otázky aj rozdielny pohľad. Povedal to v rozhovore pre TASR.



Odborári z Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR spočiatku pravidelne vyjadrovali svoju nespokojnosť s fungovaním sociálneho dialógu pod Krajniakovým vedením. "Možno sa všetkým sociálnym partnerom so mnou nerokuje ľahko, pretože je známe, že nie som submisívny typ. Ale keď považujem niektoré riešenie za správne, tak ho presadzujem a obhajujem faktami a argumentmi," myslí si minister.



Podľa Krajniaka si sociálni partneri uvedomujú, že sú otázky, pri ktorých môžu mať všetky tri strany rozdielne názory. To však nebráni zhode a jednotnému stanovisku vo veciach, ktoré pomáhajú ľuďom, hovorí minister.



Ako príklad uviedol legislatívu o trvalom kurzarbeite, ktorá prešla tripartitou s podporou úplne všetkých sociálnych partnerov. "Je to dobrý príklad toho, že v otázkach, kde chceme dlhodobo pomáhať ľuďom, dokážeme všetci sociálni partneri nájsť spoločnú reč," poznamenal minister.



Atmosféru počas zasadnutí tripartity hodnotí Krajniak ako korektnú a pracovnú. "Nepamätám si v roku 2021 ani jedno zasadnutie, ktoré by bolo ľudsky konfliktné," povedal minister s tým, že cieľom sociálnych partnerov býva nájsť riešenie, a nie sa za každú cenu pohádať.



Krajniak pripomenul, že stále platí, že má pre všetkých sociálnych partnerov otvorené dvere, pokiaľ chcú prerokovať nejakú otázku.