Krajniak: S rezortom financií budeme diskutovať o otcovskej dovolenke

Bratislava 29. septembra (TASR) – Vládny kabinet mal počas stredajšieho rokovania na programe aj novelu Zákonníka práce, ktorá znamenala predovšetkým transpozíciu dvoch európskych smerníc, v rámci ktorých zavádzala aj pojem otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa. Rokovanie o tomto bode kabinet prerušil.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) po rokovaní povedal, že s Ministerstvom financií SR si dali ešte mesiac času na diskusie o tom, kto to bude financovať.



„Máme záväzok, že to musíme prijať, my ju už máme istým spôsobom zabezpečenú a teraz ide o to, že máme dve možnosti. Jedna možnosť je, že to má financovať zamestnávateľ," poznamenal minister s tým, že v tejto pandemickej dobe však nemôže štát dať firmám na krk ďalší finančný výdavok.



„Takže návrh bol, že to bude financovať Sociálna poisťovňa," podotkol minister. Keďže však na transpozíciu smerníc Slovensko má čas do budúceho leta, rezort práce chce ešte s ministerstvom financií o tom diskutovať. Čas si dali do novembrového rokovania parlamentu.



Minister priblížil, že európska smernica hovorí o tom, že otcovská dovolenka má byť v dĺžke desiatich pracovných dní, rezort práce však navrhol 21 kalendárnych dní.



„Pretože sa môže stať, že si to niekto vyberie cez Vianoce," ilustroval Krajniak a dodal, že tam počet pracovných dní nie je až taký veľký. Ako uzavrel, vo vláde však nie je žiaden rozpor o tom, že sa otcovská dovolenka zavedie.