Krajniak: So zdražovaním chceme jednorazovo pomôcť ohrozeným skupinám

Bratislava 6. apríla (TASR) - So zdražovaním chce štát pomôcť jednorazovým príspevkom len ohrozeným skupinám, pomoc by sa mala poskytnúť "do leta". Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Na rokovaní vláda pomoc podľa neho ešte nebude schvaľovať.



"Prvá skupina sú ľudia v hmotnej núdzi, druhou sú rodiny s nezaopatrenými deťmi, ďalej samostatne žijúci uchádzači o zamestnanie, ľudia v dôchodkovom veku s najnižšími príjmami, ako aj nízkopríjmoví opatrovatelia a asistenti," spresnil Krajniak s tým, že koaličným partnerom predložil konkrétny návrh so sumami pomoci. Konkrétne sumy minister zatiaľ nechcel zverejniť, celková hodnota by mala byť vyššia ako 50 miliónov eur.



Pri pomoci by malo ísť podľa Krajniaka o jednorazový príspevok, ktorý by mal postačiť na vykrytie zvýšených výdavkov "minimálne do jesene". "Dnes o 13.00 h bude pokračovať koaličná rada, pretože teraz budeme hľadať zdroje, ktoré sa na tento účel použijú," priblížil.



Nikto podľa neho nespochybnil skupiny, ktoré pomoc štátu najviac potrebujú. "Skupiny sa pri pomoci môžu prekrývať, napríklad rodina je v hmotnej núdzi a zároveň má aj (nezaopatrené) deti," poznamenal. Pomoc by sa podľa jeho slov mala poskytnúť aj vo forme jednorazového daňového bonusu.



Podľa slov Veroniky Remišovej, predsedníčky strany Za ľudí, bola to práve jej strana, ktorá na koaličnej rade otvorila otázku potreby riešenia rastúcich cien. "Na stole je niekoľko riešení. Jedno riešenie je zvýšenie rodinných prídavkov, druhé riešenie je cielená adresná pomoc pre vyšpecifikované rodiny ohrozené rizikom chudoby. Ako strana presadzujeme aj riešenia týkajúce sa zvýšenia daňového bonusu, ktoré by pomohli nižšej a strednej triede," doplnila Remišová.