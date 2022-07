Krajniak: Štát podporí výstavbu ďalších inkluzívnych areálov Rodinka

Bratislava 21. júla (TASR) - Štát podporí výstavbu ďalších vyše 100 inkluzívnych areálov Rodinka. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) za účasti predsedu Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Borisa Kollára.



"Keď začala pred vyše dvomi rokmi fungovať táto vláda, tak na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny nebol ani jediný titul, na základe ktorého by sme zákonným spôsobom vedeli podporovať rodinné aktivity, pri ktorých rodina môže stráviť čas spolu," priblížil Krajniak.



Zdôraznil, že preto už v minulom roku rezort práce v dvoch vlnách pridelil dotácie na detské ihriská. "Minulý rok na jar to bolo 55 ihrísk za viac ako 2,2 milióna eur. Vlani v lete sme pridelili dotácie na ďalších 51 ihrísk s celkovou sumou 2,3 milióna eur. A v utorok (19. 7.) sme rozhodli o pridelení dotácií na ďalších 117 ihrísk v celkovej sume viac ako 5 miliónov eur," spresnil Krajniak. Na 223 detských ihrísk Rodinka podľa ministrových slov tak pôjde viac ako 9,5 milióna eur.







Ihriská sú podľa neho vecou, ktorá umožní tráviť čas viacerým generáciám - deťom, rodičom a starým rodičom, ale aj deťom, ktoré majú nejaké zdravotné postihnutie. "Viaceré prvky týchto ihrísk sú totiž inkluzívne. Je tam inkluzívny kolotoč, inkluzívna hojdačka či pieskovisko. Každé dieťa sa môže na tomto ihrisku hrať bez ohľadu na to, či má alebo nemá nejaké zdravotné postihnutie," dodal Krajniak.



Uzavrel, že štát na ihrisko poskytne zriaďovateľovi dotáciu, poskytne obstarávateľovi projekt, ale obstarávateľ (spravidla obec či mesto) si verejné obstarávanie zabezpečí sám. "Spoluúčasť je taká, že žiadatelia o podporu na ihrisko zodpovedajú za dopadové plochy ihrísk, ktoré musia byť bezpečné," uzavrel minister práce.