Krajniak: Štát už poslal pomoc 31,8 mil. eur pre 44.189 žiadateľov

Bratislava 14. mája (TASR) – Štátna pomoc firmám, zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám postihnutým opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne rozbieha. Ku štvrtku o 9.00 h štát poslal 44.189 žiadateľom celkom 31,8 milióna eur. Povedal to na štvrtkovom brífingu po rokovaní vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Spolu ministerstvo eviduje 85.695 žiadostí, z ktorých už bolo 61.699 spracovaných.







"Keď urobíme súhrn aj ďalších opatrení, ktorými pomáhame ľuďom, v našom rezorte, tak k dnešnému dňu sme už celkovo pomohli 454.713 prijímateľom pomoci a celková suma sa vyšplhala na 106,34 milióna eur," povedal Krajniak.



Minister upozornil, že piatok (15. 4.) je posledný deň, keď je možné podať žiadosti o štátny príspevok za marec. "Od 16. mája, to znamená od soboty, do 31. mája spúšťame prijímanie žiadostí a, samozrejme, aj vyplácanie pomoci za mesiac apríl," povedal Krajniak. Žiadateľom, ktorí už predtým podpísali dohodu, stačí vyplniť výkaz. To podľa Krajniaka skráti čas od podania žiadosti do vyplatenia štátnej pomoci z dvoch týždňov na niekoľko dní.