Krajniak tvrdí, že opatrenia fungujú, Richter by s vyhodnotením počkal

Na snímke bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. novembra (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) tvrdí, že pomocné schémy na podporu zamestnanosti v čase pandémie nového koronavírusu fungujú. Zdôraznil, že miera nezamestnanosti aj za október klesla a od augusta si na Slovensku našlo prácu 53.000 ľudí, a to uprostred hospodárskej krízy. Podľa jeho predchodcu Jána Richtera (Smer-SD) sa však výsledný efekt opatrení ukáže až vtedy, keď sa pomocné schémy zastavia a v ekonomike sa začne skutočný život. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.podotkol Krajniak s tým, že od augusta si najviac ľudí našlo prácu v okrese Prešov. Podľa neho vzostup zamestnanosti pokračuje preto, lebo nadnárodné koncerny uzatvárajú zmluvy so slovenskými dodávateľmi, pretože vidia, že sú stabilní vďaka štátnej pomoci. Podľa ministrových slov niektoré firmy, ktoré pred časom avizovali, že budú musieť prepúšťať, teraz naberajú nové pracovné sily, pretože majú nové zákazky.Exminister Richter však vyjadril obavy z novembra a decembra, keď je trh práce každoročne labilnejší.uviedol Richter. Definovať, do akej miery sa podarilo alebo nepodarilo pomôcť trhu práce, sa podľa neho bude dať až v polovici budúceho roka.dodal Richter.Ministrovi práce však Richter vyčíta, že nerieši štruktúru evidovaných nezamestnaných. Rezort by mal podľa neho veľmi rýchlo nabehnúť na nové projekty na podporu napríklad dlhodobo nezamestnaných, mladých ľudí alebo kategórie 50 a viac rokov. Za nedostatočný považuje aj objem peňazí na aktívnu politiku trhu práce.Krajniak však zdôraznil, že projekty fungujú a za veľmi efektívny považuje napríklad projekt reštartu pre mladých, v rámci ktorého rezort prispeje ľuďom do 30 rokov, ak si nájdu zamestnanie, 122 eurami mesačne, vďaka čomu môžu prijať aj horšie platenú pozíciu.Na margo zmeny zákonníka práce Richter uviedol, že Smer-SD v žiadnom prípade nepodporí zmenu pri stravných lístkoch (aby si pracovník mohol vybrať, či chce stravný lístok alebo hotovosť, pozn. TASR). Krajniakovi takisto vyčíta, že chce do tripartity dostať aj ďalších odborárov – podľa Richtera je totiž najdôležitejšou vecou reprezentatívnosť, ktorú spĺňa len Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Krajniak však uviedol, že v prípade zmien pri gastrolístkoch ide o kompromis medzi názormi o ich zachovaní a úplnom zrušení. V rámci zmien v tripartite ide podľa Krajniaka o to, aby sa vyrovnali sily medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov.