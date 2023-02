Krajniak: V druhom pilieri nastávajú tento a budúci rok viaceré zmeny

Bratislava 9. februára (TASR) - Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie druhého piliera. Prináša viaceré zásadné zmeny vo forme upravených poplatkov, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do uvedeného piliera. Ich cieľom je prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe. Vo štvrtok to uviedol dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovej konferencii.



Zmeny v druhom dôchodkovom pilieri nadobúdajú účinnosť postupne. Od začiatku januára nastali viaceré, a to nové individuálne garancie, zrušenie akceptačných listov a zníženie celkovej úrovne odplát.



K ďalším zmenám v druhom pilieri dôjde so začiatkom mája. Budú nimi automatický vstup do druhého piliera a predvolená investičná stratégia, uviedol Krajniak.



Doplnil, že od začiatku budúceho roka v uvedenom pilieri nastanú taktiež zmeny. A to nová výplatná fáza, znovuzavedenie daňovej úľavy na dobrovoľné príspevky v druhom pilieri a osobitný výber.