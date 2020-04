Krajniak: V marci bolo nahlásených 10 oznamov o hromadnom prepúšťaní

Bratislava 2. apríla (TASR) - Za celý mesiac marec bolo na ústredie práce na Slovensku nahlásených iba desať oznamov o hromadnom prepúšťaní, celkovo by malo o prácu prísť 1685 ľudí, z toho 903 sa týka spoločnosti Decodom. V parlamente o tom informoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že aj problém Decodomu chce vláda riešiť.



Podľa ministra práce sa na Slovensku v súčasnosti nekoná hromadné prepúšťanie. "Za celý mesiac marec nedošlo takmer k žiadnemu poklesu zamestnanosti, zostalo to na rovnakej úrovni ako za mesiac február. To je dobrá správa. Aj keď ešte opatrenia, ktoré vláda urobila, nepomáhajú tým najväčším zamestnávateľom, tak predsa len zamestnávatelia reagovali pozitívne na pripravené opatrenia," vyhlásil Krajniak.



Za dobrú správu považuje, že bolo podaných na ústredie práce iba 10 oznamov o hromadnom prepúšťaní. "Vláda, najmä ministerstvo hospodárstva v súčinnosti so mnou, sa snažíme riešiť aj problém Decodomu, aby to malo čo najúspešnejší koniec a väčšinu tých miest sme mohli zachovať," avizoval Krajniak.



Vo februári tohto roka miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 5,05 %. Medzimesačne vzrástla o 0,07 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne klesla o 0,11 p. b.