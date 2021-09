Krajniak: Je treba naplánovať spolufinancovanie plánu obnovy

Bratislava 1. septembra (TASR) – V rámci rokovaní o budúcoročnom rozpočte chce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s Ministerstvom financií (MF) SR dohodnúť spolufinancovanie jednotlivých krokov z plánu obnovy. Povedal to v utorok (31. 8.) po rokovaní vlády.



"Aby vždy, keď budeme čerpať európske zdroje, tak aby sme k tomu vždy mali aj časť zo slovenského štátneho rozpočtu a vedeli by sme to priebežne realizovať," povedal minister s poznámkou, že rozpočet sa vždy schvaľuje aj s výhľadom na ďalšie roky, pričom aj realizácia projektov z plánu obnovy je viacročnou záležitosťou.



Krajniak poznamenal, že s MF rokuje o rozpočte na budúci rok už od mája. Predpokladá, že ďalšie rokovania s MF SR o rozpočte budú "veľmi ťažké a možno aj vášnivé". Zdôraznil však, že MF vie o všetkých požiadavkách rezortu práce, a preto si myslí, že debata bude racionálna. Ministerstvo je podľa Krajniakových slov pripravené šetriť tam, kde sa dá, avšak nechce šetriť na pomoci ľuďom.



"My šetríme priebežne. Prijali sme takú dohodu a na ministerstve ju rešpektujeme, že keď chceme zvýšiť výdavky na pomoc ľuďom, tak musíme šetriť na sebe," podotkol Krajniak s tým, že napríklad na ministerstve práce sa znižoval počet zamestnancov či mzdových nákladov o 10 %. Súčasne sa rezort podľa jeho slov snaží čo najviac prostriedkov, ktoré chce minúť na pomoc ľuďom, hľadať v eurofondoch.



"Mnohé opatrenia sa snažíme vyrokovať s Európskou komisiou (EK), aby v súvislosti s pandémiou mohli byť vyplatené z eurofondov," povedal minister a ako príklad uviedol vyplatenie odmien sociálnym pracovníkom za druhú vlnu pandémie nového koronavírusu.



Na otázku, v akej oblasti by potrebovalo ministerstvo práce pridať viac peňazí Krajniak odpovedal, že vo všetkých. Vyzdvihol však, že napríklad aj v Sociálnej poisťovni sa napriek pandémii hospodári rozumne, až konzervatívne. "Tak, aby sme nemíňali zbytočne peniaze na nič, na čo teraz nemusíme dať a aby sme peniaze vedeli vyplatiť ľuďom," dodal minister.