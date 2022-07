Krajniak: V sociálnych podnikoch v ŽSK pracuje 700 znevýhodnených ľudí

Žilina 15. júla (TASR) - Na Slovensku je aktuálne 523 registrovaných sociálnych podnikov. Sto z nich funguje v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) a prácu v nich našlo už 700 znevýhodnených ľudí. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) to oznámil v piatok v Žiline, kde došlo k podpisu memoranda o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom ŽSK.



O charaktere štátu podľa Krajniaka hovorí aj to, ako podporuje a pomáha rodinám, sociálne slabším a znevýhodneným. "Sociálnu ekonomiku, ktorej bytostnou súčasťou je rodinné podnikanie, považujem za jeden z princípov slovenskej ekonomiky. Chcem, aby práve významná podpora sociálne slabším potvrdzovala charakter štátu, v akom chceme žiť," povedal minister.



Cieľom memoranda je spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na území ŽSK. "Našou spoločnou snahou je začleniť zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí do spoločnosti, vytvárať pre nich podmienky na prácu a prispieť tak k rovnosti ich šancí na trhu práce," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Sociálne podnikanie je podľa implementačnej agentúry jedinečný nástroj rastu zamestnanosti najmä u zdravotne, sociálne či inak znevýhodnených ľudí. Rovnako dôležité je pre úsporu verejných prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb pre krajské prevádzky a zariadenia a pre rast životnej úrovne obyvateľov.