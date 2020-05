Krajniak: Vláda robí všetko pre to, aby zamestnávatelia udržali miesta

Bratislava 20. mája (TASR) - Celkový počet uchádzačov o zamestnanie v apríli tohto roka medzimesačne vzrástol o 33.613. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) po rokovaní vlády skonštatoval, že tieto čísla predpokladalo ministerstvo práce i rezort financií. Vláda však podľa neho robí všetko pre to, aby zamestnávatelia udržali pracovné miesta.



"V mnohých spoločnostiach sa nám to darí, ale veľa firiem je závislých nie od našich opatrení, ale od dopytu zo zahraničia. Najviac zasiahnuté krajiny nezaznamenávajú taký dopyt ako pred koronakrízou. Musíme preto počítať s tým, že s nárastom nezamestnanosti sa budeme musieť ďalej vysporiadať," povedal Krajniak.



Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 6,57 %. "Preto sme predĺžili pomoc o ďalšie dva mesiace, aby sme zamestnávateľom uľahčili rozhodovanie, či môžu počítať s ďalšou pomocou od štátu, a to môžu," povedal Krajniak. Zároveň uviedol, že sa "už rozbehli aj projekty na zabezpečenie toku príjmov" vďaka úverom so štátnymi zárukami. "Bolo dohodnuté aj poskytnutie príspevku na nájomné, ktorý by mohol odbremeniť náklady zamestnávateľov tak, aby mohli udržať čo najviac pracovných miest," podotkol Krajniak.



Celkovo v rámci štátnej pomoci za marec úrady práce dostali 105.728 žiadostí, spracovaných bolo 76.696 dohôd, odoslaných bolo 64.990 platieb. Objem vyplatených príspevkov dosiahol 62,6 milióna eur. "Takto sme pomohli 361.967 zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám. Keď sa pozrieme na celkovú pomoc ľuďom, tak spolu to bolo 699.657 prijímateľov takejto pomoci a celkovo už bolo vyplatených 165 miliónov eur," vyčíslil minister práce.