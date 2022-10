Krajniak: Vláda sa rozhodla zvýšiť pomoc s cenami energií pre podniky

Bratislava 26. októbra (TASR) - Hoci vláda v stredu neprijala žiadne oficiálne rozhodnutie, o pomoci podnikom s vysokými cenami energií napriek tomu rokovala. Po zverejnení návrhu Európskej komisie (EK), podľa ktorého by mohli štáty pomôcť energeticky náročným podnikom až do výšky 150 miliónov eur, zvažuje kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zvýšenie financovania schém pomoci. Po rokovaní vlády to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



"Prešli sme si nachystané schémy a na podnet ministra financií sme sa rozhodli túto pomoc zvýšiť," povedal Krajniak. Podľa ministra chce vláda nastaviť pomoc čo najefektívnejšie, a preto musí ešte vyriešiť niekoľko problémov. Jedným z nich sú napríklad vysokoziskové firmy, ktoré by však mali podľa aktuálne nastavených kritérií na pomoc tiež nárok.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) spresnil, že ministerstvo hospodárstva aktuálne rokuje so zástupcami energeticky náročných firiem o optimálnom riešení ich podpory. Dotovanie podnikov maximálnou výškou podpory navrhnutou EK by však podľa neho Slovensko finančne nezvládlo. "Máme veľký priestor, 3,5 miliardy eur na budúci rok, na druhej strane s ním musíme hospodáriť zodpovedne," povedal Matovič.



Minister dodal, že už predstavená pomoc pre firmy so zastropovaním ceny plynu a elektriny bude štátnu kasu stáť iba v prvom štvrťroku budúceho roka 500 miliónov eur. "Nikto z nás nevie odhadnúť, ako sa budú ceny do konca roka vyvíjať," upozornil Matovič.



Minister nechcel spresniť, o akú sumu by sa mohla pomoc podnikom zvýšiť, no upozornil, že v prípade štátnej pomoci nad 500.000 eur za rok musia byť spoločnosti v prevádzkovej strate a pomoc je možná iba do výšky 30 % prevádzkovej straty. Vláda však podľa neho firmám pomôže, aby sa vyhli krachu, keďže by peniaze aj tak museli vynaložiť na nezamestnaných.