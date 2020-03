Krajniak: Za súčasnej situácie SP má ešte na vyplatenie 13. dôchodkov

Bratislava 25. marca (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) má zatiaľ zdroje na vyplatenie 13. dôchodkov. Otázne však je, ako sa vyvinie situácia. Podotkol to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Vláda už pristúpila k pozastaveniu vlakov zadarmo pre študentov. Seniorom zatiaľ len odporúča, aby zostávali doma. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) uviedol, že v prípade cestovania zadarmo pre dôchodcov sa uvidí ako ďalej. "Keď to nezaberie, zrušíme túto výhodu aj pre dôchodcov," povedal premiér.







Jeho kabinet sa zatiaľ nezaoberal ani možnosťou odloženia výplaty 13. dôchodkov. Tie majú ľudia dostať vyplácané od novembra tohto roka. "Úprimne, nerozprávali sme sa o tom, že toto je prvé riešenie, že sa poďme dohodnúť na odsunutí 13. dôchodkov o rok, o dva. Je to teoreticky jeden z nástrojov," uviedol Matovič, ktorý by sa však za takéto riešenie vedel postaviť aj za situácie, že by to malo politické následky, a že by ho niektorí dôchodcovia za to odsudzovali. "Ľudia nás nevolili preto, aby sme sa hrali na Mikuláša, ale preto, aby sme boli zodpovední," dodal Matovič s tým, že vláda je k občanom férová a snaží sa hovoriť o tom, v akom stave sa nachádza štát.



Minister práce však priblížil, že za súčasných okolností SP má na vyplatenie 13. dôchodkov. "Ale my nevieme, koľko to bude trvať. Tri mesiace, päť mesiacov? Za súčasných okolností to nie je tak, že my musíme zrušiť 13. dôchodky, ale musíme byť opatrní," dodal Krajniak.