Krajniak: Zamestnávateľom uľahčia život elektronické informačné karty

Bratislava 19. mája (TASR) - Zamestnávateľom pomôžu uľahčiť život elektronické informačné karty. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej besede minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) spolu s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karolom Zimmerom.



"Na portáli slovensko.sk si treba nájsť správnu udalosť - elektronické informačné karty, kde si zamestnávateľ nájde aj zoznam formulárov," spresnil Zimmer. Z pohodlia kancelárie sa podľa neho zamestnávateľ s použitím čipu v občianskom preukaze prihlási do systému, vyplní požadované údaje a formulár elektronicky odošle.



Elektronizácia služieb uľahčí podľa Zimmera zamestnávateľom alebo informujúcim organizáciám aj vybavovanie agendy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov. Zároveň zautomatizovanie procesov výrazne odbremení aj pracovníkov úradov.



V zmysle zákona o službách zamestnanosti je podľa rezortu práce zamestnávateľ povinný informovať prostredníctvom informačnej karty úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe cudzinca do zamestnania a o skončení jeho zamestnania, a to v lehote siedmich pracovných dní. Príslušnému úradu podľa miesta výkonu zamestnania zamestnávateľ môže podať informačnú kartu poštou alebo osobne a od mája 2022 už aj elektronicky. Všetky uvedené formy podania spĺňajú zákonnú informačnú povinnosť zamestnávateľa.



Prostredníctvom informačnej karty nahlasujú podľa ministerstva práce zamestnávatelia aj zamestnancov, ktorým bolo udelené národné vízum. Od 1. apríla 2022 nadobudli účinnosť nariadenia vlády SR, ktorými sa spúšťa zrýchlená schéma udeľovania národných víz pre zjednodušený prístup vodičov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín na slovenský trh práce.



Rezort práce dodal, že zamestnávatelia môžu naďalej využiť možnosť zasielania formulárov informačných kariet listinnou formou prostredníctvom pošty alebo osobným podaním.