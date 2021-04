Krajniak: Zaočkovanosť aspoň prvou dávkou v ZSS je už na úrovni 77 %

Bratislava 14. apríla (TASR) – Zaočkovanosť klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS) je aktuálne už na úrovni 77 %. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu počas rokovania vlády. Údaj sa týka podielu počtu prihlásených ľudí, na margo samotných centier dodal, že očkovanie sa realizovalo zatiaľ v 80 % z nich.



Údaj 77 % sa týka podania prvej dávky vakcíny, Krajniak spresnil, že druhou dávkou je zaočkovaných niečo pod 40 % zamestnancov a klientov ZSS. Zároveň podotkol, že vírus sa už aj po zaočkovaní prvou dávkou v zariadeniach nešíri tak rýchlo a priebehy ochorenia COVID-19 sú miernejšie.



Krajniak vyzdvihol, že najlepšie ide očkovanie v Prešovskom kraji, kým prekvapivo najhoršie v Košickom. Dôvody ešte rezort analyzuje. "My sme predpokladali, že na východnom Slovensku aj z tých všeobecných informácií môže byť priebeh očkovania pomalší, ale vidíme, že to tak nie je," podotkol na margo prvenstva Prešovského kraja. Jednou z odpovedí, prečo je Košický kraj na chvoste, je podľa Krajniaka to, že údajne má kraj dlhodobý problém s obsadzovaním ambulancií všeobecných lekárov, čo má vplyv na rozhodnutie starších ľudí dať sa zaočkovať.



Minister tiež poznamenal, že v jednotlivých ZSS bolo na sviatky rodinným príslušníkom za prísnych podmienok povolené vziať si seniorov domov. Kým po Vianociach krivka pozitivity okamžite vyskočila, po Veľkej noci eviduje rezort pokračovanie poklesu prípadov, čo pripisuje Krajniak predovšetkým očkovaniu. Vrchol, čo sa týka počtu pozitívnych klientov a zamestnancov ZSS, bol 14. januára, bolo ich 4780. Aktuálne čísla sú na úrovni 1800.



Krajniak tiež zdôraznil, že na stredajšej pandemickej komisii sa bude konzultovať plán na postupné otváranie ZSS. Ak ho komisia odobrí, rezort ho predstaví verejnosti do konca týždňa.