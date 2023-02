Krajniak: Životné minimum sa valorizuje podľa nízkopríjmovej inflácie

Bratislava 8. februára (TASR) - Životné minimum sa bude valorizovať podľa nízkopríjmovej inflácie. Priblížil to po stredajšom rokovaní vlády dočasne poverený minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v súvislosti s novelou zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú v utorok (7. 2.) schválila Národná rada SR.



"Doteraz sa životné minimum valorizovalo podľa dvoch ukazovateľov, a to čistého príjmu domácnosti alebo nízkopríjmovej inflácie, pričom sa vyberal ten nižší z nich. Robilo to trochu chaos. Preto sme si povedali, že to zjednotíme. Podobne ako sa dôchodky valorizujú o dôchodcovskú infláciu, tak životné minimum sa bude valorizovať podľa tzv. nízkopríjmovej inflácie, teda podľa inflácie nízkopríjmových domácností," vysvetlil.



Podčiarkol, že v tomto roku s najväčšou pravdepodobnosťou na základe poslednej makroekonomickej prognózy valorizácia bude tesne pod úrovňou 13 %. "To znamená, že všetky dávky naviazané na životné minimum sa budú zvyšovať. Najviac ich bude od 1. januára budúceho roka," dodal Krajniak. Tento rok podľa neho rôzne druhy sociálnych dávok porastú výraznejšie, ako rástli minulý rok.



Schválenou novelou zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa mení aj valorizačný mechanizmus súm životného minima. Po novom sa budú upravovať koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Časť novely zákona bude účinná od 1. apríla, zvyšok od 1. októbra tohto roka.