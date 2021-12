Krajniak: Zmeny v Prvej pomoci v utorok vláda riešiť nebude

Bratislava 14. decembra (TASR) – O zmenách v Prvej pomoci v utorok vláda rokovať nebude. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) pred rokovaním vlády. Opätovné zavedenie opatrenia 3B v rámci schémy Prvej pomoci tak bude predmetom až ďalšieho mimoriadneho zasadnutia vlády.



Minister práce spolu s premiérom SR Eduardom Hegerom a ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽANO) v nedeľu (12. 12.) informovali o sfunkčnení opatrenia 3B v rámci Prvej pomoci, po ktorom už podnikatelia dlhodobo volajú. Ide o štátnu pomoc závislú od poklesu tržieb, ktoré musí byť aspoň na úrovni 40 %.



Premiér a ministri to najskôr predstavili ako pomoc prevádzkam, ktoré boli pre aktuálny a predošlý lockdown zatvorené, neskôr to však hovorkyňa ministra Eva Rovenská spresnila – pomoc nebude podmienená zatvorenosťou. "Pomoc z nového opatrenia 3B budú môcť čerpať všetci zamestnávatelia, ktorí splnia požadované podmienky a preukážu pokles tržieb bez ohľadu na to, v akom segmente podnikajú a či boli, alebo neboli zavretí," vysvetlila hovorkyňa.