Krajniak: Zmysel druhého kola testovania vidieť aj na zariadeniach DSS

Bratislava 4. novembra (TASR) – Druhé kolo testovania má zmysel, dá sa to pozorovať na dátach z testovania zamestnancov a klientov domovov sociálnych služieb (DSS). Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu na spoločnej tlačovej konferencii so štátnou tajomníčkou rezortu Soňou Gaborčákovou a riaditeľom odboru krízového manažmentu a bezpečnosti rezortu Jánom Hudákom.



V prvom pilotnom testovaní vybraných okresov pretestoval rezort celkovo 1437 zamestnancov a klientov, z čoho bolo 175 pozitívnych, a teda miera pozitivity bola 12,18 %. "Klientov sme otestovali 858 z toho 119 bolo pozitívnych," dodal Krajniak s tým, že miera pozitivity teda bola 13,8 %. Zamestnancov otestovali 579 a pozitívnych bolo 56 (9,6 %). V Bardejove bola miera pozitivity 12,2 %, v Dolnom Kubíne 7,2 %, v Tvrdošíne 8,8 % a v Námestove 26,7 %.



"Na základe tohto, samozrejme, boli prijaté opatrenia," dodal Krajniak. Predostrel tiež, ako sa zmenila situácia v DSS o týždeň, kedy došlo k ďalšiemu pretestovaniu klientov a zamestnancov počas celoslovenského testovania. V tomto kole otestovali celkovo 1149 ľudí, z toho bolo 51 pozitívnych (4,4 %). "Celkovo nám teda percento pozitívnych veľmi kleslo," okomentoval Krajniak. Ako opäť spresnil čísla podľa okresov, V Bardejove bolo pozitívnych počas pilotného testovania 12,2 %, o týždeň neskôr už iba 1,6 %. "V Dolnom Kubíne sme mali pri pilotnom testovaní 7,2 %, o týždeň neskôr iba 2,2 % pozitívnych," dodal Krajniak. V Tvrdošíne to bolo v prvom týždni 8,8 % a o týždeň neskôr pri celoplošnom testovaní 21,3 %. V Námestove bolo nakazených ľudí v DSS počas pilotného testovania 26,7 % ale v druhom pretestovaní už iba 4,3 %.



Opakované pretestovanie teda podľa Krajniaka umožňuje buď zachytiť nástup nákazy a urobiť opatrenia tak, aby sa situácia stabilizovala, alebo opačne – zachytiť nákazu, ktorá sa rozvinula až neskôr.







Ako dodal, v celoslovenskom meradle bolo pretestovaných 56.336 ľudí z DSS, z toho 1153 bolo pozitívnych (2,05 %). Medzi zamestnancami bola miera pozitivity 1,45 % a medzi klientmi 2,45 %. Najviac pozitívne testovaných v rámci zariadení sociálnych služieb bolo v Trenčianskom kraji (304). V Žilinskom ich bolo 232, v Prešovskom 185, Trnavskom 178, v Nitrianskom 111, v Banskobystrickom 86, v Košickom 39 a v Bratislavskom 18.



Gaborčáková zároveň poznamenala, že rezort sa snaží poskytovateľom sociálnych služieb pomáhať. Okrem iného spomenula infekčný príspevok, prispievanie na výživové doplnky i zásobovanie ochrannými prostriedkami. "Testovanie nás stálo v druhej vlne 1,2 milióna eur na tieto naše zariadenia a ďalej očakávame výdavky, keďže každé dva týždne budeme testovať tých zamestnancov a indikovaných klientov v DSS, vo výške 1,6 milióna eur navyše," dodala Gaborčáková. Rezort sa zároveň snaží aj o zavedenie príplatku na hygienický štandard zamestnanca – aby zamestnanci dostali príspevok 200 eur na ochranné pomôcky aj za prvú vlnu pandémie, ale aj počas druhej vlny.