M. Krajniak sa nebráni debate o návrhu na rodičovský bonus

Prievidza 20. augusta (TASR) - Ak niekto predloží lepší návrh na rodičovský bonus, ako odstrániť diskrimináciu rodičov, som pripravený o tom debatovať. Pripustil to v piatok na svojom pracovnom výjazde v Prievidzi minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) v súvislosti s výhradami na jeho pripravovanú reformu dôchodkového systému.



"Dôchodkový systém by mal byť spravodlivý. To znamená, ten, kto do dôchodkového systému najviac prispieva, by mal mať aj vyšší dôchodok. Mám pocit, že niektorí analytici z ministerstva financií a ministerstva hospodárstva sa na všetko dívajú len cez čísla. Ľudia nie sú čísla," uviedol Krajniak.



Nikomu podľa neho nevadí a považuje to za prirodzené, keď niekto odvádzal viac do dôchodkového systému, zo svojej vyššej mzdy platil vyššie odvody, má aj vyšší dôchodok. "Ale tí rodičia, ktorí vychovali deti, ktoré odvádzajú odvody do dôchodkového systému, keď budeme všetci na penzii, sa takisto zaslúžili, že ich deti odvádzajú do systému solidárne na dôchodky všetkých peniaze, bez ktorých by sa dôchodkový systém zrútil. Pýtam sa, či to je spravodlivé," tvrdí.



Súčasný systém označil šéf rezortu práce za "brutálne" nespravodlivý a demotivačný, nový model je podľa neho spravodlivejší. "Som pripravený baviť sa aj o tom, ak niekto dá iný návrh, ktorý bude lepší, ako odstrániť diskrimináciu rodičov, ktorí majú zásluhu na tom, že dôchodkový systém funguje a sú v ňom peniaze, netvrdím, že to musí byť presne takto," vyhlásil Krajniak s tým, že ak niekto dá podľa neho lepší návrh, akceptuje ho. "Len upozorňujem, že tento typ rodičovského bonusu spočíva v tom, že pracujúce dieťa bude môcť bez zvýšenia daní, odvodov, bez toho, aby to akokoľvek ovplyvnilo jeho dôchodok, prispieť bonus k dôchodku svojim rodičom," dodal.



Tzv. rodičovský dôchodok žiadajú rezorty financií ako i hospodárstva úplne vyradiť z novely zákona. Návrh podľa Ministerstva financií SR vytvára výrazne negatívne vplyvy na výdavky Sociálnej poisťovne, ktoré budú musieť byť financované navýšením transferu zo štátneho rozpočtu. Rezort hospodárstva zase upozorňuje, že by bol totiž financovaný prostredníctvom zvýšenia odvodov s ambíciou ďalšieho zvyšovania odvodov v budúcnosti. Pre zlepšenie konkurencieschopnosti Slovenska je však potrebné robiť opak. Problém v tomto prípade vidí ministerstvo aj v byrokratickej záťaži.