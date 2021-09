Krajniakova reforma 3. piliera čelí pripomienkam, najmä k prémii

Bratislava 27. septembra (TASR) – O návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte sa v pondelok končí medzirezortné pripomienkové konanie. Ministerstvá a iné inštitúcie doručili k tomuto návrhu reformy 3. penzijného piliera z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) viacero pripomienok, väčšina sa týka dôchodkovej prémie.



Ministerstvu hospodárstva (MH) SR sa nepáči, že osobný dôchodkový produkt je založený v prvom rade na vyplácaní a až potom na sporení. "Myslíme si, že aj osobný dôchodkový produkt (rovnako ako 2. pilier, pozn. TASR) by mal byť v prvom rade založený na sporení, teda zhromažďovaní a zhodnocovaní dobrovoľných príspevkov na dôchodok. Ak je cieľom čo najlepšie zhodnotenie úspor, tak by mal zákon umožňovať aj to, aby bola oddelená sporiaca a výplatná fáza," poznamenal rezort. Navrhol tiež, aby sa na sporiacej fáze mohli podieľať firmy špecializujúce sa na investovanie a na výplatnej zase firmy špecializujúce sa na anuity alebo iné formy výplaty.



MH navrhlo aj to, aby sa dôchodková prémia určila ako percento z dobrovoľných príspevkov. "Pravdaže, rozumieme jej hornému stropu," poznamenal rezort. Ak by v štátnej pokladnici nebolo dosť peňazí, rezort hospodárstva navrhuje transformovať daňovo odpočítateľnú položku na príspevok štátu na osobný dôchodkový produkt.



Rezort hospodárstva tiež žiada doplniť do návrhu zákona ustanovenia týkajúce sa pravidiel bezpečného investovania a obmedzenia poplatkov. "Bez nich môže zákon minúť svoj účel," okomentovalo ministerstvo.



Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR navrhla zvýšiť jednotlivé sumy dôchodkovej prémie pri stanovených minimálnych ročných vkladoch do 3. piliera. Okrem toho by prijala spresnenie, dokedy musí poskytovateľ pripísať dôchodkovú prémiu na účet sporiteľa. Navrhla tiež, aby sa žiadne príspevky zaplatené účastníkmi podľa zmluvy o osobnom dôchodkovom produkte nezapočítavali do základu dane. Takisto si myslí, že podmienky vyplácania prémie invalidným ľuďom a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím nie sú doriešené.



Zásadnú pripomienku mala aj Slovenská živnostenská komora, od ministerstva práce chce, aby samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) pri 3. pilieri boli poskytované daňové úľavy v obdobnej výške ako pre účastníkov a zamestnávateľov, čiže do výšky šiestich percent ich vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. Na nerovnaké zaobchádzanie so SZČO upozornil aj rezort hospodárstva.



Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vzniesol zásadnú pripomienku k jednej z výplatných fáz nasporených peňazí v 3. pilieri, v ktorej zvyšná suma nemá byť predmetom dedenia. Úrad kritizuje, že potom nie je jasné, čo sa udeje so zvyškom nasporených peňazí, kam pôjdu nevyplatené sumy, ktoré nie sú predmetom dedenia, a teda prepadnú v prospech poskytovateľov tohto osobného dôchodkového produktu, a čo s ním poskytovatelia ďalej urobia. PMÚ tiež kritizuje, prečo doživotný dôchodok umožňuje legislatíva vyplácať len poisťovniam. Vo všeobecnosti považuje úrad predložený návrh za neúplný a nečitateľný.