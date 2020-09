Krajniak:Situáciu v sociálnych zariadeniach zvládame lepšie ako na jar

Bratislava 30. septembra (TASR) - Situácia v zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s pandémiou sa zatiaľ zvláda lepšie ako počas tohtoročnej jari. Uviedol to pred rokovaním vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že rezort mapuje situáciu a podľa ministra vyhlásenie núdzového stavu v zariadeniach sociálnych služieb pomôže vláde rýchlejšie reagovať na vývoj situácie.



"Nákaza sa šíri oveľa rýchlejšie ako na jar, máme problém v tom, že keď raz jeden nakazený donesie nákazu do zariadenia, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa nakazia aj ostatní. To, čo mňa veľmi teší, je, že sme poučení z jari a darí sa nám zo zdravotného aj karanténneho hľadiska lepšie zvládať jednotlivé prípady a ohniská. Priebehy sú zatiaľ lepšie ako na jar, ale to je vďaka lekárom a pracovníkom v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí už vedia, akým spôsobom izolovať tých, ktorí sú nakazení, a vďaka ich obetavosti," povedal Krajniak.



Ministerstvo má k dispozícii pravidelne aktualizované informácie z regiónov v jednotlivých zariadeniach. "Máme pár ohnísk na Považí, pár ohnísk na Šariši a potom v Komárne. Samozrejme, že návštevy sú obmedzené všade tam, kde je akákoľvek pravdepodobnosť prenosu nákazy. Faktom je, že máme ešte stále väčšinu Slovenska takú, kde to ohrozenie nie je až také zlé," povedal Krajniak.



Ministerstvo aj napriek tomu odporučilo všetkým zariadeniam, aby obmedzili návštevy na minimum, výnimkou sú len prípady umierajúcich pacientov. "Podporujem to, čo bolo na jar, aby v zariadeniach sociálnych služieb bol vyhlásený núdzový stav. Neznamená to, že sa život v krajine zásadným spôsobom zmení, iba nám to ako štátu zlepšuje možnosti operatívnejšie a rýchlejšie pomáhať zariadeniam sociálnych služieb, ktoré budú mať nejaký problém," skonštatoval minister práce.



Rezort podľa jeho slov nemá problém ani s distribúciou ochranných pomôcok. "Máme to nastavené tak, že do štyroch hodín sme schopní dozásobiť ktorékoľvek zariadenie kdekoľvek na Slovensku," dodal Krajniak.