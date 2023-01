Krajniak:Vlani SR prijala historicky najviac prorodinných zmien za rok

Bratislava 1. januára (TASR) - Dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) zhodnotil uplynulý rok svojho rezortu ako veľmi úspešný vzhľadom na, podľa vlastných slov, historicky najvyšší počet prijatých prorodinných zmien v SR za rok. Uviedol to v rozhovore pre TASR.



"SR sa za uplynulý rok zmenila z individualistického štátu na k rodinám priateľskú krajinu. Všetky ciele, ktoré som si na začiatku roka dal, súviseli s touto rodinnou politikou a podarilo sa ich zrealizovať," uviedol Krajniak. "Zo Slovenska sa za uplynulý rok stal pravdepodobne najprorodinnejší štát v Európe," dodal.



Spresnil, že od tohto roku sa zvyšuje prídavok na dieťa viac ako dvojnásobne na 60 eur z 25,88 eura mesačne. Ďalej sa strojnásobuje daňový bonus na dieťa na 140 eur, ktorý bol predtým v priemere 45 eur mesačne. Schválil sa tiež rodičovský bonus, to znamená, že 820.000 dôchodcov, ktorých deti pracujú v SR a odvádzajú odvody, bez toho, aby sa im zvýšili dane alebo odvody, môžu na základe odvodov prispieť rodičom rodičovským bonusom k dôchodku.



V každom regióne Slovenska sa v uplynulom roku zaviedli a spustili bezplatné dlhové poradne a spúšťajú sa aj bezplatné rodinné poradne. "Nebolo to tu 17 rokov, všetci po tom volali, no nikto k tomu nepristúpil, avšak nám sa to podarilo," dodal Krajniak.



Taktiež schválili legislatívu k rodinným podnikom. Od vzniku SR ju takisto podľa Krajniaka nikto neschvaľoval.



Minulý rok schválili aj 14-dňovú platenú otcovskú dovolenku, ktorú si môže zobrať každý otec čerstvo narodeného dieťaťa. Pridelili tiež dotácie na ďalších 100 detských ihrísk Rodinka. "Tých už vyrastá po Slovensku celkovo viac ako 220," vyčíslil Krajniak.



Doplnil, že tiež schválili zákon o inšpekcii v sociálnych službách. Taktiež sa vylepšil dôchodkový systém v každom z troch pilierov.



Prijali aj zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Ich povolanie zadefinovali samostatným zákonom, kde sa im zaručujú platové a sociálne istoty. Približne 1000 deťom, ktoré sú v súčasnosti v centrách pre deti a rodinu, chcú tak umožniť vyrastať v prostredí, ktoré je blízke klasickej rodine, uzavrel Krajniak.