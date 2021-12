Poslanci Košického kraja budú o rozpočte rokovať online

Košice 12. decembra (TASR) – Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) bude na pondelkovom (13. 12.) zasadaní rokovať o budúcoročnom rozpočte. V programe posledného zasadnutia v tomto roku je aj návrh na opravu časti cesty v Košickej Polianke, či založenie spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu.



Hlasovať sa bude aj o návrhu na kúpu pozemku v areáli bývalých tréningových plôch futbalového štadióna Lokomotíva v Košiciach, kde by mala vyrásť športová hala. Podľa predpokladov sa bude hovoriť aj o medializovanej kauze, ktorá sa týka podozrení z predraženého nákupu bezkontaktných teplomerov krajom, ako aj problematickej komunikácie predsedu KSK Rastislava Trnku s výrobcom teplomerov o jeho vyjadreniach pre médiá.



"Samozrejme, som pripravený zodpovedať všetky otázky. Zároveň budem informovať poslancov, ak majú záujem, o jednotlivých častiach tejto témy, keďže my sme tiež tak trochu pobúrení, ako sa táto kauza vyvíja a akým spôsobom bola podávaná, akým spôsobom sú vytrhávané naše argumenty z jednotlivých článkov a vyjadrení," povedal Trnka pre TASR.



Rokovanie bude prebiehať online formou. K zmene rokovania z prezenčného spôsobu došlo podľa Trnku vzhľadom na podnet najväčšieho poslaneckého klubu, ako aj pre avíza niektorých poslancov, že sa pre karanténu nebudú môcť osobne zúčastniť na zasadaní. "Keďže máme jeden z najdôležitejších bodov, čo sa týka budúceho roka, a to rozpočet, tak naozaj potrebujeme, aby bolo čo najväčšie percento poslancov prítomných a hlasovali," povedal predseda kraja.



Úrad KSK informoval, že podľa návrhu bude KSK v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 346.860.000 eur. Najvyššia položka v objeme 109 miliónov eur je vyčlenená na vzdelávanie. Návrh ráta aj s finančnými prostriedkami na vypracovanie štúdie realizovateľnosti na výstavbu diaľnice D1 na Zemplín, a to z Bidoviec po hranicu s Ukrajinou. Vzhľadom na havarijný stav mostov kraj ráta so zakúpením vlastného mostného provizória či plošiny potrebnej na hlavné prehliadky mostov. Kraj chce v budúcom roku investovať aj do cyklotrás, konkrétne do cyklotrasy Podlesok – Spišský Štiavnik a tiež cyklocesty Spišská Nová Ves – Levoča po hranicu KSK. Župa chce taktiež realizovať projekt krajských prístavov, ktoré by mali pribudnúť na Ružíne, Zemplínskej Šírave, Palcmanskej Maši či Bukovci. Ich súčasťou budú napríklad požičovne člnov a kajakov, ako aj sociálne zázemie. Novinkou v rozpočte je aj nákup vodíkových bicyklov a infraštruktúry potrebnej na ich prevádzku.