Krakov do desiatich rokov spustí metro s dvoma linkami a 29 stanicami
Projekt počíta s dvoma linkami s celkovou dĺžkou takmer 29 kilometrov.
Autor TASR
Krakov 25. septembra (TASR) - O desať rokov by mali v poľskom Krakove uviesť do prevádzky prvú linku metra. Oznámil to uplynulú stredu primátor Aleksander Miszalski s tým, že projekt počíta s dvoma linkami s celkovou dĺžkou takmer 29 kilometrov a 29 stanicami. Podľa odhadov bude metro denne využívať približne 280.000 cestujúcich. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií mesta Krakov.
Obe linky metra majú začínať v Nowej Hute a spoločne viesť cez centrum mesta, kde sa rozdelia. Linka M1 bude pokračovať na juhovýchod smerom do Opatkowíc, zatiaľ čo linka M2 povedie do štvrte Kurdwanow. V blízkosti staníc bude žiť takmer 40 percent obyvateľov Krakova, pričom na hlavnom úseku bude interval medzi spojmi približne dve minúty.
Podľa prognóz sa každodenné dochádzanie na súčasných trasách skráti približne o polovicu. Metro sa má križovať s električkovými linkami 11-krát a so železničnými päťkrát, čím sa stane chrbtovou kosťou celého dopravného systému.
Podľa primátora metro zásadne zmení charakter mesta, keďže okolo staníc vzniknú nové verejné priestory, parky a miesta pre služby a obchod. Zdôraznil, že cieľom je, aby prvá linka začala premávať v roku 2035. „Metro jednoducho obyvateľom Krakova patrí. Naša metropola nezíska dodatočný impulz rozvoja bez metra,“ vyhlásil.
Prvý zástupca primátora Stanislaw Mazur uviedol, že pôjde o projekt bez kompromisov. „Staviame na najmodernejších technológiách - autonómnych súpravách, vysokej frekvencii jázd a maximálnej energetickej úspore,“ zdôraznil. Podľa neho budú stanice a tunely navrhnuté tak, aby mohli slúžiť aj ako kryty v krízových situáciách.
Odhadované náklady na výstavbu sú 13 až 15 miliárd zlotých (3 až 3,5 mld. eur). Financovanie má byť zabezpečené z mestského rozpočtu, európskych fondov a súkromných zdrojov, pričom kľúčovú úlohu majú zohrať štátne a medzinárodné inštitúcie.
Projekt krakovského metra bol zaradený do národnej stratégie rozvoja Poľska do roku 2035 ako jedna z kľúčových infraštruktúrnych investícií.
(1 EUR = 4,2673 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
