< sekcia Ekonomika
Krakovské letisko vo februári odbavilo vyše milióna cestujúcich
Február bol v Poľsku obdobím zimných prázdnin, čo sa odrazilo aj na štruktúre destinácií.
Autor TASR
Krakov 2. marca (TASR) - Letisko v Krakove vo februári prvýkrát vo svojej histórii odbavilo viac ako jeden milión cestujúcich v priebehu jedného mesiaca. V sledovanom mesiaci jeho služby využilo 1.012.028 pasažierov, čo predstavuje medziročný nárast o 18 % a o 125.000 cestujúcich viac ako vo februári 2025. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa štatistík, ktoré letisko zverejnilo v pondelok.
„Rekordný výsledok vo februári tohto roka ukazuje, že naše tempo rastu nepoľavuje a umožňuje nám hľadieť optimisticky na ďalšie mesiace, pričom pripomínam, že tento rok plánujeme ukončiť ďalším rekordom: približne 15 miliónov odbavených cestujúcich,“ zdôraznil predseda predstavenstva letiska Lukasz Strutyňski.
Február bol v Poľsku obdobím zimných prázdnin, čo sa odrazilo aj na štruktúre destinácií. Medzi cestujúcimi boli najobľúbenejšie európske metropoly. Na prvom mieste sa umiestnil Londýn, nasledovaný Rímom a vysoký záujem bol aj o Miláno, Oslo, Barcelonu a Maltu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Rekordný výsledok vo februári tohto roka ukazuje, že naše tempo rastu nepoľavuje a umožňuje nám hľadieť optimisticky na ďalšie mesiace, pričom pripomínam, že tento rok plánujeme ukončiť ďalším rekordom: približne 15 miliónov odbavených cestujúcich,“ zdôraznil predseda predstavenstva letiska Lukasz Strutyňski.
Február bol v Poľsku obdobím zimných prázdnin, čo sa odrazilo aj na štruktúre destinácií. Medzi cestujúcimi boli najobľúbenejšie európske metropoly. Na prvom mieste sa umiestnil Londýn, nasledovaný Rímom a vysoký záujem bol aj o Miláno, Oslo, Barcelonu a Maltu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)