Krampl:Prísnejšie hygienické požiadavky v taxíkoch budú možno štandard

Bratislava 22. júna (TASR) – Taxislužby vítajú každý krok, ktorý ich priblíži k fungovaniu pred koronakrízou. Uviedol to pre TASR predseda Občianskeho združenia koncesovaných taxikárov (OZKT) Matej Krampl v reakcii na ďalšie uvoľnenie opatrení. Zároveň skonštatoval, že zvýšená úroveň hygieny a sedenie na zadných sedadlách bude možno v budúcnosti štandard.



Nariadenie, aby zákazníci sedeli len na zadných sedadlách, podľa neho nepredstavoval "fatálny problém, ktorý by podnikateľom robil vrásky na čele". Ako príklad uviedol Veľkú Britániu a ich čierne taxíky. "V ich prípade sedia zákazníci výhradne len na zadných sedadlách, pričom priestor medzi vodičom a zákazníkmi je oddelený typovo schváleným ochranným prvkom," priblížil Krampl.



Dezinfekcia vozidla, ochranné rukavice, rúška počas chrípkových období či sedenie na zadných sedadlách budú podľa neho možno v budúcnosti štandard, na ktorý si všetci zvyknú. "Spolu s našimi členmi budeme usilovne pracovať na tom, aby sa v taxislužbe zvýšili požiadavky na štandard tak, aby boli spokojní ako prevádzkovatelia, vodiči, tak aj zákazníci a pevne veríme, že štát, ako aj obce budú zdieľať naše vízie, nájdeme spoločné riešenia a posunieme sa vpred," dodal predseda OZKT.



Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR platné od soboty (20. 6.) zahŕňa okrem iného aj to, že povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle v taxíkoch sa mení na odporúčanie. K zmene došlo na základe žiadostí ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemohli sedieť na zadných sedadlách.