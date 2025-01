Krasnoselskij: Rusko dodá plyn Podnestersku výhradne pre jeho potreby

Tiraspol 15. januára (TASR) - Rusko dodá Podnestersku plyn, a to v objeme, ktorý predstavujú potreby regiónu. Povedal to po rokovaniach v Moskve podnesterský prezident Vadim Krasnoselskij s tým, že Rusko poskytne plyn ako humanitárnu pomoc. Informovali o tom agentúry AFP a TASS.



"Plyn dodajú ako humanitárnu pomoc v objeme, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrieb podnesterského obyvateľstva, na produkciu elektriny a pre priemyselné podniky v Podnestersku," uviedol Krasnoselskij v reakcii na otázku, či Rusko dodá plyn aj na pokrytie potrieb mimo Podnesterska. Termín spustenia dodávok zatiaľ stanovený nebol, že sa s nimi začne, je však isté, dodal Krasnoselskij s tým, že ďalšie rokovania stanovia aj tranzitnú trasu.



Odštiepenecký moldavský región Podnestersko, ktorý je energeticky úplne závislý od Ruska, zápasí s rozsiahlou energetickou krízou po tom, ako od začiatku roka ruský plynárenský koncern Gazprom zastavil dodávky plynu do Moldavska. Ako dôvod uviedol nesplatený dlh Kišiňova. Navyše, od 1. januára vypršala platnosť rusko-ukrajinskej dohody o tranzite plynu cez Ukrajinu. Moldavsko však výšku dlhu, ktorý Rusko stanovilo na 709 miliónov USD (692,04 milióna eur), neuznáva a tvrdí, že dosahuje iba 8,6 milióna USD.



Minulý týždeň predstavitelia podnesterskej vlády upozornili, že región má zásoby plynu na kúrenie a varenie na necelý mesiac. Podnesterský vicepremiér Sergej Obolonik 8. januára uviedol, že rezerva v podobe 13 miliónov kubických metrov plynu vystačí pre sociálne zariadenia a ďalšie objekty dôležitej infraštruktúry, ako aj bytové domy "oddnes na 24 dní".



Podnesterský prezident následne odcestoval do Moskvy s cieľom energetickú krízu, ktorá zastavila prevádzku takmer všetkých podnikov, vyriešiť. Podľa niektorých médií rokoval v Moskve od piatka 10. januára do utorka tohto týždňa. Moldavská prezidentka Maia Sanduová v tejto súvislosti uviedla, že o návšteve Krasnoselského v Moskve vedela, čo podľa nej dokazuje, že jej vláda "nebráni krokom na nájdenie riešenia".



(1 EUR = 1,0245 USD)