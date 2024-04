Krátenie eurofondov podľa P. Kmeca zatiaľ Slovensku nehrozí

Bratislava 17. apríla (TASR) - Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Európska komisia (EK) mala Slovensku pozastaviť čerpanie eurofondov alebo financií z plánu obnovy. Spôsob zabezpečenia finančných záujmov EÚ po zrušení špeciálnej prokuratúry či zavedenie finančných limitov do štátneho rozpočtu sú odborné otázky, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, uviedol v stredu po rokovaní vlády vicepremiér pre plán obnovy a eurofondy Peter Kmec (Hlas-SD).



"Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sme mali prísť o nejaké peniaze. Momentálne intenzívne komunikujeme o tých otvorených otázkach, na ktoré sa Komisia pýta, takže zatiaľ Komisia nejakým spôsobom nenaznačuje, že by o nejaké peniaze Slovensko malo prísť," uviedol Kmec.



Vicepremiér dodal, že zrušenie špeciálnej prokuratúry nebolo napadnuté ani Ústavným súdom SR a nenapáda ho ani Európska komisia. S Komisiou vláda v súčasnosti diskutuje o organizácii Generálnej prokuratúry SR, ktorá má zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ. "Ide o odborné záležitosti a ja si myslím, že je zbytočné, ak budeme vnášať do toho politiku a ohrozovať tieto finančné zdroje, ktoré by mali ísť do regiónov a k občanom," uviedol Kmec. Podobná je podľa neho aj diskusia o výdavkových limitoch.