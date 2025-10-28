< sekcia Ekonomika
Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa znížili
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 28. októbra (TASR) - Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa v septembri 2025 znížili, zatiaľ čo dlhodobé zostali nezmenené. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Prieskum odhalil, že očakávania spotrebiteľov v prípade vývoja inflácie v eurozóne v nasledujúcich 12 mesiacoch v septembri 2025 klesli na 2,7 % z 2,8 % v auguste.
Ale trojročné inflačné očakávania zostali nezmenené na augustovej úrovni 2,5 %, rovnako ako očakávania na päť rokov dopredu, ktoré zostali na maximách roku 2022, a to na úrovni 2,2 %.
Aj odhady spotrebiteľov, ktoré sa týkajú rastu nominálneho príjmu v nasledujúcich 12 mesiacoch zostali v septembri na augustovej úrovni 1,1 %.
Pokiaľ ide o odhad nezamestnanosti na nasledujúcich 12 mesiacov, očakávania spotrebiteľov zostali tiež stabilné na úrovni 10,7 %. Respondenti naďalej predpokladajú, že budúca miera nezamestnanosti bude len mierne vyššia ako súčasná miera nezamestnanosti, čo naznačuje vo všeobecnosti stabilný výhľad trhu práce.
Na druhej strane spotrebitelia predpokladajú, že cena ich nehnuteľnosti sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýši o 3,5 %, čo je viac než 3,4 % v auguste.
