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Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa zmiernili
Dlhodobejšie očakávania zotrvali na pôvodnej úrovni.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. júna (TASR) - Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa minulý mesiac mierne znížili. Navyše, dlhodobejšie očakávania zotrvali na pôvodnej úrovni. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Európskej centrálnej banky (ECB), na ktorú tým klesol tlak, čo sa týka sprísňovania menovej politiky v najbližšom období. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
ECB pred dvomi týždňami zvýšila úrokové sadzby, prvýkrát po takmer troch rokoch, pričom nahor ich posunula o 25 bázických bodov. Kľúčová depozitná sadzba sa tak zvýšila na 2,25 %. Banka svoj krok odôvodnila zrýchľujúcou sa infláciou a niektorí predstavitelia ECB uviedli, že bude potrebné ďalšie sprísnenie menovej politiky. Diskusie v súvislosti s rozsahom rastu a načasovaním sa zatiaľ neskončili.
Medzi kľúčové údaje pre ďalšie kroky ECB patria aj spotrebiteľské inflačné očakávania, pričom tie najnovšie sú pre banku celkovo pozitívne. Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov, čo znamená v najbližších 12 mesiacoch, klesli. Dosiahli 3,5 %, zatiaľ čo v rámci prieskumu ECB za apríl predstavovali 4 %.
Navyše, očakávania v strednodobom a dlhodobom horizonte sa nemenili. Inflačné očakávania spotrebiteľov na najbližšie tri roky zotrvali na úrovni 2,9 % a dlhodobé očakávania, teda na päť rokov, na úrovni 2,4 %. Aj v ostatnom prieskume mali vyššie inflačné očakávania ľudia s nižšími príjmami a vo vyššom veku.
Napriek pozitívnejším výsledkom prieskumu ECB, na ktorom sa zúčastnilo približne 19.000 ľudí z 11 krajín eurozóny, banka upozornila, že krátkodobé očakávania sú stále na vyššej úrovni, než na akej boli pred štyrmi mesiacmi, keď sa po útoku USA a Izraela na Irán začal konflikt na Blízkom východe. Finančné trhy predbežne očakávajú, že ECB tento rok úrokové sadzby ešte zvýši, minimálne raz.
ECB pred dvomi týždňami zvýšila úrokové sadzby, prvýkrát po takmer troch rokoch, pričom nahor ich posunula o 25 bázických bodov. Kľúčová depozitná sadzba sa tak zvýšila na 2,25 %. Banka svoj krok odôvodnila zrýchľujúcou sa infláciou a niektorí predstavitelia ECB uviedli, že bude potrebné ďalšie sprísnenie menovej politiky. Diskusie v súvislosti s rozsahom rastu a načasovaním sa zatiaľ neskončili.
Medzi kľúčové údaje pre ďalšie kroky ECB patria aj spotrebiteľské inflačné očakávania, pričom tie najnovšie sú pre banku celkovo pozitívne. Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov, čo znamená v najbližších 12 mesiacoch, klesli. Dosiahli 3,5 %, zatiaľ čo v rámci prieskumu ECB za apríl predstavovali 4 %.
Navyše, očakávania v strednodobom a dlhodobom horizonte sa nemenili. Inflačné očakávania spotrebiteľov na najbližšie tri roky zotrvali na úrovni 2,9 % a dlhodobé očakávania, teda na päť rokov, na úrovni 2,4 %. Aj v ostatnom prieskume mali vyššie inflačné očakávania ľudia s nižšími príjmami a vo vyššom veku.
Napriek pozitívnejším výsledkom prieskumu ECB, na ktorom sa zúčastnilo približne 19.000 ľudí z 11 krajín eurozóny, banka upozornila, že krátkodobé očakávania sú stále na vyššej úrovni, než na akej boli pred štyrmi mesiacmi, keď sa po útoku USA a Izraela na Irán začal konflikt na Blízkom východe. Finančné trhy predbežne očakávajú, že ECB tento rok úrokové sadzby ešte zvýši, minimálne raz.