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< sekcia Ekonomika

Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa zmiernili

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Foto: Andrej Galica

Dlhodobejšie očakávania zotrvali na pôvodnej úrovni.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. júna (TASR) - Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa minulý mesiac mierne znížili. Navyše, dlhodobejšie očakávania zotrvali na pôvodnej úrovni. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Európskej centrálnej banky (ECB), na ktorú tým klesol tlak, čo sa týka sprísňovania menovej politiky v najbližšom období. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

ECB pred dvomi týždňami zvýšila úrokové sadzby, prvýkrát po takmer troch rokoch, pričom nahor ich posunula o 25 bázických bodov. Kľúčová depozitná sadzba sa tak zvýšila na 2,25 %. Banka svoj krok odôvodnila zrýchľujúcou sa infláciou a niektorí predstavitelia ECB uviedli, že bude potrebné ďalšie sprísnenie menovej politiky. Diskusie v súvislosti s rozsahom rastu a načasovaním sa zatiaľ neskončili.

Medzi kľúčové údaje pre ďalšie kroky ECB patria aj spotrebiteľské inflačné očakávania, pričom tie najnovšie sú pre banku celkovo pozitívne. Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov, čo znamená v najbližších 12 mesiacoch, klesli. Dosiahli 3,5 %, zatiaľ čo v rámci prieskumu ECB za apríl predstavovali 4 %.

Navyše, očakávania v strednodobom a dlhodobom horizonte sa nemenili. Inflačné očakávania spotrebiteľov na najbližšie tri roky zotrvali na úrovni 2,9 % a dlhodobé očakávania, teda na päť rokov, na úrovni 2,4 %. Aj v ostatnom prieskume mali vyššie inflačné očakávania ľudia s nižšími príjmami a vo vyššom veku.

Napriek pozitívnejším výsledkom prieskumu ECB, na ktorom sa zúčastnilo približne 19.000 ľudí z 11 krajín eurozóny, banka upozornila, že krátkodobé očakávania sú stále na vyššej úrovni, než na akej boli pred štyrmi mesiacmi, keď sa po útoku USA a Izraela na Irán začal konflikt na Blízkom východe. Finančné trhy predbežne očakávajú, že ECB tento rok úrokové sadzby ešte zvýši, minimálne raz.
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