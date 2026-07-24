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Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa zmiernili
Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v menovej únii, čo znamená v najbližších 12 mesiacoch, dosiahli v júni 3 %. V rámci prieskumu ECB za mesiac máj predstavovali 3,5 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 24. júla (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne na najbližší rok až tri sa minulý mesiac zmiernili. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Európskej centrálnej banky (ECB).
Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v menovej únii, čo znamená v najbližších 12 mesiacoch, dosiahli v júni 3 %. V rámci prieskumu ECB za mesiac máj predstavovali 3,5 %.
Zlepšili sa aj strednodobé inflačné očakávania, teda na obdobie najbližších troch rokov. V máji ich spotrebitelia stanovili na 2,9 %, minulý mesiac upravili svoje očakávania na 2,8 %.
Čo sa týka dlhodobých inflačných očakávaní, tie sa v júni nemenili. Tak ako v máji, aj v júni ich spotrebitelia stanovili na 2,4 %.
K zlepšeniu inflačných očakávaní, čo znižuje tlak na ECB, aby v nasledujúcich mesiacoch sprísnila menovú politiku, prispel vývoj na Blízkom východe v mesiaci jún. V polovici júna USA a Irán podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom bolo ukončenie vojny na Blízkom východe. V reakcii na predbežnú dohodu a prímerie klesli ceny ropy a očakávalo sa, že región sa postupne stabilizuje.
Konflikt medzi USA a Iránom sa však v júli opätovne rozhorel a ceny ropy išli znovu nahor. To znamená, že nasledujúce inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne budú podľa všetkého odlišné.
Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v menovej únii, čo znamená v najbližších 12 mesiacoch, dosiahli v júni 3 %. V rámci prieskumu ECB za mesiac máj predstavovali 3,5 %.
Zlepšili sa aj strednodobé inflačné očakávania, teda na obdobie najbližších troch rokov. V máji ich spotrebitelia stanovili na 2,9 %, minulý mesiac upravili svoje očakávania na 2,8 %.
Čo sa týka dlhodobých inflačných očakávaní, tie sa v júni nemenili. Tak ako v máji, aj v júni ich spotrebitelia stanovili na 2,4 %.
K zlepšeniu inflačných očakávaní, čo znižuje tlak na ECB, aby v nasledujúcich mesiacoch sprísnila menovú politiku, prispel vývoj na Blízkom východe v mesiaci jún. V polovici júna USA a Irán podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom bolo ukončenie vojny na Blízkom východe. V reakcii na predbežnú dohodu a prímerie klesli ceny ropy a očakávalo sa, že región sa postupne stabilizuje.
Konflikt medzi USA a Iránom sa však v júli opätovne rozhorel a ceny ropy išli znovu nahor. To znamená, že nasledujúce inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne budú podľa všetkého odlišné.