Krátkodobé inflačné očakávania v Británii sa zmiernili

Londýn 13. septembra (TASR) - Inflačné očakávania britských domácností sa v auguste zmiernili. Vyplýva to z najnovšieho kvartálneho prieskumu spoločnosti Ipsos pre britskú centrálnu banku, ktorého výsledky zverejnila agentúra DPA.



V najbližšom roku očakávajú britské domácnosti infláciu na úrovni 2,7 %. V pôvodnom odhade z mája predpokladali, že inflácia dosiahne v najbližších 12 mesiacoch 2,8 %.



Na druhej strane, dlhodobejšie očakávania, konkrétne na najbližších päť rokov, sa mierne zhoršili. Pôvodne Briti počítali s infláciou na úrovni 3,1 %, teraz predpokladajú, že dosiahne 3,2 %.



Čo sa týka vývoja úrokových sadzieb, rastie počet oslovených Britov, ktorí veria, že úrokové sadzby nebudú v nasledujúcom roku rásť. V najnovšom prieskume s rastom úrokových sadzieb v najbližších 12 mesiacoch počíta 29 % anketovaných. V predchádzajúcom prieskume v máji s tým počítalo ešte 34 % opýtaných Britov. S ponechaním úrokových sadzieb na stabilnej úrovni počíta v nasledujúcom roku 22 % anketovaných Britov, zatiaľ čo v máji to predpokladalo 25 % respondentov. Prieskum bol uskutočnený od 2. do 6. augusta.