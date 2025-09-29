< sekcia Ekonomika
Krátkodobé parkovanie v Bojniciach prinieslo tržby vo výške 70.000 eur
Celkové výnosy firmy boli ku koncu júla na úrovni 230.000 eur, náklady boli vo výške 177.000 eur, čo v tomto období podľa neho vychádza na kvalitný hospodársky výsledok.
Autor TASR
Bojnice 29. septembra (TASR) - Parkovací systém v Bojniciach priniesol za prvých sedem mesiacov tohto roka tržby vo výške približne 70.000 eur, ku koncu roka by mali dosiahnuť 100.000 eur. Informatívnu správu o finančných výsledkoch mestskej spoločnosti ku koncu júla schválili mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.
Konateľ mestskej spoločnosti Služby mesta Bojnice (SmB) Radovan Mik označil finančné výsledky parkovacieho systému, ktorý sa rozdeľuje na rezidentské karty a krátkodobé parkovanie v uliciach, za očakávané. „Tržby za krátkodobé parkovanie dosahujú za sedem mesiacov približne 70.000 eur, čo bude za rok približne 100.000 eur iba z parkovacieho systému,“ vyčíslil Mik.
Celkové výnosy firmy boli ku koncu júla na úrovni 230.000 eur, náklady boli vo výške 177.000 eur, čo v tomto období podľa neho vychádza na kvalitný hospodársky výsledok. „Ku koncu roka sa to však zmení, keďže týchto sedem mesiacov v sebe obsahuje veľa silných mesiacov na strane tržieb, ale ešte málo nákladov, ktoré nás ešte čakajú. Už tu bude menej turistov, a tým aj menej tržieb, musíme ešte doplatiť nájom mestu,“ vysvetlil.
Hospodársky výsledok za rok 2025 tak očakáva Mik veľmi blízko nuly. „Spoločnosť určite v strate nebude, nebudú to ani veľké zisky. Spôsobené je to dvoma faktormi. Ten prvý je, že tržby posúvame vo forme nájmu mestu. Druhým je epidémia slintačky a krívačky, ktorá v marci a apríli doľahla aj na Bojnice, a tým aj na návštevnosť a výber parkovného na turistických parkoviskách (Národná zoologická záhrada Bojnice bola zatvorená, pozn. TASR),“ priblížil konateľ.
Tržby z parkovacieho systému plánuje samospráva investovať spätne do dopravnej infraštruktúry, pripravuje viaceré projekty. Jeden sa týka parkoviska za kultúrnym centrom na námestí, ktoré z väčšej časti tvorí štrková plocha. „Aktualizujeme projekt, ktorý je na parkovisko spravený, aby spĺňal moderné požiadavky a nebola to tepelná vyhňa a aby reagoval na zmeny klímy. Popri tom začneme riešiť externé zdroje. Je to aj náš záväzok, že sa to pokúsime spraviť z bankového úveru, aby sme čo najmenej zaťažili mestskú pokladnicu,“ avizoval Mik.
Mestská spoločnosť pripravuje zmeny aj na sídlisku Lúčky, kde chce zvýšiť kapacitu parkovania. „Máme za sebou geodeta, máme projekt pre stavebné povolenie. Bude to takmer 40 miest, aktuálne riešime stavebné povolenia,“ avizoval konateľ s tým, že samotnej výstavbe bude predchádzať ešte diskusia s obyvateľmi.
Spoplatnené parkovanie v centre a blízkych lokalitách zaviedlo mesto Bojnice oficiálne od júla 2024. Stretlo s kritikou časti obyvateľov i návštevníkov. Systém niekoľkokrát samospráva upravovala, naposledy v tomto roku. Pripomienky zbierala aj od obyvateľov na verejných stretnutiach.
Konateľ mestskej spoločnosti Služby mesta Bojnice (SmB) Radovan Mik označil finančné výsledky parkovacieho systému, ktorý sa rozdeľuje na rezidentské karty a krátkodobé parkovanie v uliciach, za očakávané. „Tržby za krátkodobé parkovanie dosahujú za sedem mesiacov približne 70.000 eur, čo bude za rok približne 100.000 eur iba z parkovacieho systému,“ vyčíslil Mik.
Celkové výnosy firmy boli ku koncu júla na úrovni 230.000 eur, náklady boli vo výške 177.000 eur, čo v tomto období podľa neho vychádza na kvalitný hospodársky výsledok. „Ku koncu roka sa to však zmení, keďže týchto sedem mesiacov v sebe obsahuje veľa silných mesiacov na strane tržieb, ale ešte málo nákladov, ktoré nás ešte čakajú. Už tu bude menej turistov, a tým aj menej tržieb, musíme ešte doplatiť nájom mestu,“ vysvetlil.
Hospodársky výsledok za rok 2025 tak očakáva Mik veľmi blízko nuly. „Spoločnosť určite v strate nebude, nebudú to ani veľké zisky. Spôsobené je to dvoma faktormi. Ten prvý je, že tržby posúvame vo forme nájmu mestu. Druhým je epidémia slintačky a krívačky, ktorá v marci a apríli doľahla aj na Bojnice, a tým aj na návštevnosť a výber parkovného na turistických parkoviskách (Národná zoologická záhrada Bojnice bola zatvorená, pozn. TASR),“ priblížil konateľ.
Tržby z parkovacieho systému plánuje samospráva investovať spätne do dopravnej infraštruktúry, pripravuje viaceré projekty. Jeden sa týka parkoviska za kultúrnym centrom na námestí, ktoré z väčšej časti tvorí štrková plocha. „Aktualizujeme projekt, ktorý je na parkovisko spravený, aby spĺňal moderné požiadavky a nebola to tepelná vyhňa a aby reagoval na zmeny klímy. Popri tom začneme riešiť externé zdroje. Je to aj náš záväzok, že sa to pokúsime spraviť z bankového úveru, aby sme čo najmenej zaťažili mestskú pokladnicu,“ avizoval Mik.
Mestská spoločnosť pripravuje zmeny aj na sídlisku Lúčky, kde chce zvýšiť kapacitu parkovania. „Máme za sebou geodeta, máme projekt pre stavebné povolenie. Bude to takmer 40 miest, aktuálne riešime stavebné povolenia,“ avizoval konateľ s tým, že samotnej výstavbe bude predchádzať ešte diskusia s obyvateľmi.
Spoplatnené parkovanie v centre a blízkych lokalitách zaviedlo mesto Bojnice oficiálne od júla 2024. Stretlo s kritikou časti obyvateľov i návštevníkov. Systém niekoľkokrát samospráva upravovala, naposledy v tomto roku. Pripomienky zbierala aj od obyvateľov na verejných stretnutiach.