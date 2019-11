Bratislava 7. novembra (TASR) - Krátkodobú mobilitu možno vo firme zabezpečiť viacerými spôsobmi. Má to však pravidlá. Hoci firmy majú viacero možností, od obstarania ďalšieho firemného fleetového vozidla cez poskytnutie auta z požičovne, čoraz vyhľadávanejším sa stáva krátkodobý prenájom cez lízingovú spoločnosť.



"Výhodou krátkodobého prenájmu je flexibilita a finančná úspora. Auto si totiž môžete požičať na pár dní alebo mesiacov, pričom vrátiť ho môžete kedykoľvek," vysvetľuje Pawel Bednárčik zo spoločnosti Business Lease Slovakia.



K najčastejším dôvodom krátkodobého prenájmu patrí zabezpečenie krátkodobej potreby mobility pre zamestnanca počas jeho dočasného pôsobenia vo firme či mimo firmy na Slovensku alebo v zahraničí, pri čakaní na dodanie nového auta, potrebe prezentovať sa autom, pri zabezpečení presunu viacerých osôb, respektíve pri rozbehu projektu, kde je potrebné krátkodobo vyriešiť mobilitu.



Zatiaľ čo pri fleetovom vozidle, ktoré firma krátkodobo vyčlení pre manažéra, býva najčastejším problémom to, že nie vždy zodpovedá požiadavkám manažéra a vyžaduje ďalšiu administratívu, auto z požičovne zas zbytočne finančne zaťaží spoločnosť, často vyžaduje depozit a prináša so sebou aj obmedzenia pri využívaní mobility. Či už z časového hľadiska, ale aj poskytnutého servisu a služieb.



"Na rozdiel od klasickej požičovne v prípade krátkodobého prenájmu cez lízingovú spoločnosť využíva manažér či zamestnanec vozidlo 24 hodín denne, vrátane komplexnej starostlivosti, odbúraní administratívy a bez depozitu. Dĺžka prenájmu sa dá upravovať podľa aktuálnych potrieb firmy," konštatuje Bednárčik.



Podľa neho je z administratívnej hľadiska výhodou, že v prípade akýchkoľvek potrieb mobility kontaktuje firma len jedného partnera. Teda ide len o jednu faktúru za všetko. Zároveň, už pri mesačných prenájmoch, môže využívať palivové karty, čo šetrí čas, administratívu i finančné prostriedky firme.



Kým klasický operatívny lízing trvá od 12 do 72 mesiacov, v rámci ultrakrátkodobého či krátkodobého prenájmu ide o prenájom vozidla už od jedného dňa. Pokrytie krátkodobej mobility využívajú firmy z rôznych sektorov a rôznych veľkostí, nedajú sa vymedziť len niektoré. Dôvodom je, že spoločnosti ním riešia potrebu poskytnúť zamestnancovi či zahraničnému manažérovi vozidlo len na určitú dobu, ktorú vo firme pôsobí alebo na ktorú ho potrebuje. Druhým častým dôvodom je, že firma na istý čas potrebuje väčšie, priestrannejšie vozidlo na presun viacerých ľudí. Rastie však už aj dopyt od spoločností ponúkajúcich personálny lízing. Personálne spoločnosti vďaka nemu môžu firmám ponúkať zamestnancov už so služobným vozidlom.