Krátky: Dodržiavanie opatrení pri slintačke a krívačke je kľúčové

Bratislava 22. marca (TASR) - Slintačka a krívačka predstavuje vážne riziko pre chovy zvierat a celkovú stabilitu domáceho agrosektora. Hnutie Slovensko preto apeluje na všetky dotknuté osoby, aby zodpovedne a dôsledne dodržiavali všetky odporúčané hygienické, dezinfekčné a karanténne opatrenia. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Iba spoločným úsilím dokážeme efektívne chrániť naše zvieratá a zabrániť šíreniu tejto nákazy. Rozumiem tomu, že každé úsilie vynakladané navyše je zvlášť náročné. Prosím, prihliadnime na to, že v tomto momente je veľmi potrebné," povedal Krátky. Myslí si, že čím skôr sa Slovensko odhodlá k zavedeniu a dodržaniu opatrení, tým silnejšie a rýchlejšie potlačí šíriaci sa vírus.



Hnutie zároveň vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na okamžité spustenie informačnej kampane, ktorá by jasne a zrozumiteľne vysvetlila všetky potrebné opatrenia a ich dôležitosť. "Prevencia a správne informovanie sú kľúčom k tomu, aby sme šírenie slintačky a krívačky zachytili ešte predtým, než nadobudne katastrofálny rozsah," poznamenal Krátky.



Ochorenie slintačky a krívačky je potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.