Krátky: K baterkárni žiadame zasadnutie parlamentného výboru

Bratislava 14. júla (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko žiada pre projekt baterkárne v Šuranoch v Novozámockom okrese mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Chce, aby sa poslanci vo výbore k téme stretli v stredu (16. 7.). Projekt výstavby sa podľa poslanca NR SR Rastislava Krátkeho (Slovensko, Za ľudí, KÚ) stáva ekologickou hrozbou pre región a jeho obyvateľov. Baterkáreň podľa neho nespĺňa základné štandardy EÚ a porušuje zákon. Trestnoprávnu rovinu podľa svojich slov vyhodnocuje. Poslanec to vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii.



„Neviem, či sa pokúšajú oklamať Tarabu, alebo zblbnúť úradníkov na ministerstve, hovorím to tak ľudovo, aby to pochopil každý. Toto tu je pokus o podvod,“ vyhlásil poslanec. Ako Krátky vysvetlil, k projektu sú aktuálne známe dva hlavné dokumenty. Jedným z nich je technická správa použitá pri stavebných konaniach. Druhým je dokument pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Krátky poukázal, že viaceré údaje sa v dokumentoch nezhodujú.



Približne rovnaké sú v materiáloch údaje o vstupoch do výroby. Baterkáreň by tak mala ročne spracovať do 390.000 ton materiálu. Nezhoduje sa však množstvo odpadu. V materiáli pre proces EIA je podľa poslanca uvedených vyše 8000 ton odpadu. Technická správa však pracuje s množstvom 75.000 ton.



Krátky upozornil, že baterkáreň by na základe údajov z technickej správy mala byť zaradená do prísnejšej skupiny zariadení, a teda podliehať prísnejším kontrolám. Na základe údajov z dokumentu pre EIA do tejto kategórie nepatrí. O dokumente dodal, že je to „potemkinova dedina, taká hra na transparentnosť na zalepenie očí verejnosti, ktorý sa snaží obísť zákony, ktoré majú chrániť prírodné prostredie, verejnosť a fabriku pred tým, aby tam došlo k priemyselnej havárii“. Údaje v dokumentoch podľa Krátkeho nesedia ani v časti o používaní organického rozpúšťadla či v iných pasážach.



Krátky vyhlásil, že ministerstvo hospodárstva účelovo zavádza a ničí dôveryhodnosť štátnych inštitúcií. Doplnil, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) by mali predložiť hodnovernú dokumentáciu a začať budovať dôveryhodnosť inštitúcií, ktoré „klamali obyvateľov aj Bánova, aj Šurian, aj Nových Zámkov a okolia tým, že tam chodili a prezentovali nezmysly a hovorili, ako tomu nikto nerozumie“.



Súčasťou nového priemyselného parku v Šuranoch by malo byť aj zariadenie na výrobu batérií do elektromobilov. Niektorí miestni obyvatelia s výstavbou nesúhlasia. Obávajú sa environmentálnych aj zdravotných škôd.