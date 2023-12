Krčmy a reštaurácie v Británii sa modlia za dobrú vianočnú sezónu

Londýn 16. decembra (TASR) - Majitelia reštaurácií aj typických britských pubov sa tento rok modlia, aby sa znovu objavil duch Vianoc. Po pandémii ochorenia COVID-19 a kríze životných nákladov sa totiž rezervácie počas dôležitého sviatočného obdobia stále nevrátili na úrovne, aké boli "bežné" do roku 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou. TASR o tom informuje na základe článku denníka Guardian.



V rokoch pred pandémiou bolo typické, že pred Vianocami zažívali reštaurácie nával večierkov, rodinných obedov a ľudí, ktorí sa prišli po práci zabaviť. To im pomáhalo dosiahnuť zisk a vyrovnať slabšie tržby v iných častiach roka. Najskôr však zasiahla pohostinský sektor pandémia a minulú zimu zase energetická kríza, ktorá spôsobila prudký nárast režijných nákladov. Marže v tomto odvetví sú preto slabé. Vysoká inflácia zároveň prinútila mnohých ľudí utiahnuť si opasky.



Zdá sa tak, že ani rok 2023 nebude rokom, keď sa do pohostinstva naplno vrátia vianočné oslavy.



"Je to dosť zlé," skonštatoval James Chiavarini, ktorý prevádzkuje pizzeriu Il Portico v Kensingtone v Londýne. "Musíte pracovať oveľa tvrdšie a rýchlejšie, aby ste zarobili toľko, čo v minulosti," povedal. "Dedičstvo pandémie, chladné počasie, chrípková sezóna, kríza životných nákladov, vojna v Gaze, to všetko si vybralo daň na duševnom zdraví ľudí. Jednoducho nemíňajú a ja chápem prečo."



Pripustil, že určitá časť lepšie zarábajúcich bude stále chodiť na miesta v centre Londýna do podnikov s michelinskou hviezdičkou, ale ostatní si strážia výdavky.



Na hodnotenie súčasného predvianočného obdobia je síce ešte skoro, ale údaje spoločnosti S4Labour ukázali, že hoci v Londýne tržby v pohostinstve minulý mesiac medziročne vzrástli o 3 %, mimo hlavného mesta klesli o 2,5 %.



"Nebudú to veľmi veselé Vianoce," povedal Chiavarini.



Objavili sa síce isté záblesky nádeje, ale podľa viacerých to bude skôr "riedka kaša než slávnostná hostina". Napríklad 29 % manažérov veľkých podnikov v pohostinstve uviedlo, že zaznamenalo nárast vianočných rezervácií. Menšie nezávislé podniky to však vidia oveľa pochmúrnejšie, pričom 40 % uvádza, že počet rezervácií klesol.



Iný prieskum tiež odhalil, že 44 % podnikov eviduje menej vianočných rezerváciách ako vlani a len 23 % hlási ich nárast.



Pokiaľ ide o rast tržieb, mnohí poukazujú na fakt, že je za tým najmä rast cien a nie väčší dopyt.