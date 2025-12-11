< sekcia Ekonomika
Kreatívny inštitút Trenčín dostane 1,5 milióna eur
Poskytnutie finančného príspevku schválili na štvrtkovom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva.
Autor TASR
Trenčín 11. decembra (TASR) - Trenčianska radnica poskytne v roku 2026 Kreatívnemu inštitútu Trenčín 1,5 milióna eur na realizáciu a implementáciu projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Poskytnutie finančného príspevku schválili na štvrtkovom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva.
Ako informoval trenčiansky viceprimátor Patrik Žák, časť príspevku vo výške milión eur je určená na bežné výdavky. Bude použitý na realizáciu otváracieho ceremoniálu Trenčín 2026, na fungovanie inštitútu participácie, stretnutia kultúrnej komunity, plán sprístupňovania kultúry a iné.
Časť z bežných výdavkov vo výške 100.000 eur pôjde na mestskú grantovú schému na podporu nezriaďovaných kultúrnych subjektov. Príspevok vo výške 500.000 eur je určený na kapitálové výdavky a použijú ho na realizáciu programových aktivít.
