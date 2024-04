Krebber: Nemecký priemysel sa zrejme nevráti na predvojnovú úroveň

Berlín/Londýn 10. apríla (TASR) - Nemecký priemysel sa pravdepodobne úplne nezotaví z energetickej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine. Dôvodom sú vysoké ceny za dovážaný skvapalnený zemný plyn (LNG). Uviedol to generálny riaditeľ nadnárodnej energetickej spoločnosti RWE Markus Krebber pre stredajšie vydanie novín Financial Times. TASR správu prevzala z DPA.



"Ceny plynu v kontinentálnej Európe, najmä v Nemecku, sú teraz štrukturálne vyššie, pretože v konečnom dôsledku sme závislí od dovozu LNG," povedal Krebber, podľa ktorého je tak nemecký priemysel v nevýhode.



"Uvidíte trochu oživenia, ale myslím si, že budeme svedkami výrazného zničenia štrukturálneho dopytu v energeticky náročných odvetviach," vyhlásil pre noviny.



Európske ceny plynu sa prepadli o 90 % v porovnaní s rekordnými úrovňami v roku 2022. Sú však stále nad priemernými hodnotami, ktoré dosahovali pred ich strmým nárastom, teda zhruba o dve tretiny vyššie ako v roku 2019, uvádza komoditná agentúra Argus.



Nemecko sa muselo rozlúčiť s dodávkami zemného plynu z Ruska po začiatku vojny na Ukrajine.



Krebber označil za chybu i rozhodnutie bývalej kancelárky Angely Merkelovej z roku 2011 o odstavení jadrových elektrární bez toho, aby bolo jadrové palivo nahradené iným zdrojom energie, než je dovoz plynu ruským potrubím. Podľa neho ak niekto "presne vie, čo chce odstaviť, musí začať okamžite premýšľať o tom, čím to nahradí".