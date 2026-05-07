Krematóriá sa obávajú nedostatku plynu
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Nedostatok plynu by mohol ohroziť kremácie, o ktoré je aj pre nižšiu cenu stále väčší záujem. V súčasnosti tvoria 75 % pohrebov. Vo štvrtok na to upozornil predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) Ladislav Stríž. Asociácia sa chce obrátiť na Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, aby spolu pripravili krízový plán.
Plán by podľa Stríža mohol spočívať v tom, že krematóriá budú mať prednostný prístup k plynu, prípadne dotáciu na technologickú úpravu kremačných zariadení na iný zdroj. Prerábke by sa však v rámci asociácie chceli vyhnúť, pretože napríklad prechod na LPG trval asi jeden mesiac, počas ktorého by bolo nutné telá zosnulých niekde uložiť. Na Slovensku je v súčasnosti sedem krematórií, ktoré môžu z technických dôvodov pracovať najviac 20 hodín denne. Jedna kremácia trvá približne 55 minút, ale pri zosnulých s vyššou hmotnosťou to môže byť aj 1 hodina 15 minút.
Vyšší záujem o kremácie je podľa Stríža spôsobený najmä rastúcimi cenami pohrebov, ktoré oproti minulému roku poskočili asi o tretinu. Pohrebným službám sa totiž zvýšili náklady na prevozy, energie i výkopy hrobov. Asociácia preto apeluje aj na zvýšenie príspevku na pohreb. Ten je v súčasnosti 200 eur, ale parlament rokuje o návrhu, ktorým by sa zvýšil na 500 eur.
Asociácia sa podľa Stríža stretla aj s predstaviteľmi Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorí súhlasili, že je potrebné pripraviť sa na možný nedostatok plynu.
