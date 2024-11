Kremeľ nepočul o tom, že by Gazprom chcel predať Nord Stream 2

Moskva 26. novembra (TASR) - Kremeľ nepočul o tom, že by štátom kontrolovaný plynárenský gigant Gazprom chcel predať plynovod Nord Stream 2. Uviedol to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na správu, že americký investor chcel kúpiť Nord Stream 2. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Peskov vyhlásil, že Gazprom neodovzdá svoje strategické zdroje Spojeným štátom. Americký denník Wall Street Journal (WSJ) minulý týždeň napísal, že americký finančník Stephen Lynch sa chce pokúsiť kúpiť plynovod Nord Stream 2.



Lynch, ktorý dve dekády pôsobil v Moskve a v predvolebnej kampani štedro podporoval Donalda Trumpa, minulý týždeň pre WSJ povedal, že požiadal vládu USA o súhlas s podaním ponuky na akvizíciu plynovodu Severný prúd 2 v prípade, že pôjde v rámci švajčiarskeho konkurzného konania do dražby. Washington musí schváliť rokovania s firmami, ktoré sú na sankčnom zozname USA. Prevádzkovateľom plynovodu Severný prúd 2 je dcérska firma ruského Gazpromu Nord Stream 2 AG so sídlom vo Švajčiarsku.



Podľa Lyncha americké vlastníctvo plynovodu posilní pozíciu USA pri vyjedávaniach s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine a bude slúžiť aj dlhodobým záujmom Spojených štátov. "Toto je mimoriadna možnosť pre Američanov a Európanov získať kontrolu nad dodávkami energií v Európe do skončenia éry fosílnych palív," dodal Lynch.



Plynovod bol poškodený v septembri 2022, keď na ňom aj plynovode Severný prúd 1 došlo k sabotáži. WSJ v tom čase informoval, že za sabotážou sú Ukrajinci. Zatiaľ čo cez prvú vetvu plynovodu Nord Stream 1 sa pred poškodením prepravoval plyn z Ruska po dne Baltského mora do Nemecka, Nord Stream 2 sprevádzkovaný byť nestihol. Dôvodom bol útok Ruska na Ukrajinu a sankcie západných štátov. Aj po sabotáži je však stále čiastočne funkčný, keďže výbuch poškodil iba jedno z dvoch potrubí plynovodu.